Estudo: Quase 40% dos consumidores querem bancos a travar compras em excesso

Um estudo global da consultora NTT Data indica que 39% dos consumidores querem que os bancos "intervenham e impeçam" a realização de compras que possam comprometer o seu orçamento e objetivos financeiros.

Segundo o mesmo estudo - que explora a forma com a inteligência artificial pode ajudar os bancos a atrair e reter clientes - 53% dos consumidores afirmam que gostariam que o seu banco "partilhasse, proactivamente, lembretes sobre os seus próximos grandes gastos", refere um comunicado sobre o estudo.

"No mesmo sentido, 49% dizem querer que a sua instituição antecipe os produtos e serviços de que possam necessitar ou que sejam interessantes para o seu perfil", frisa.

Quase metade dos consumidores inquiridos querem que os bancos "relacionem os seus rendimentos, despesas e poupanças, para fornecerem proactivamente orientação no sentido de os ajudarem a atingir os seus objetivos financeiros".

E cerca de 46% "gostariam ainda que as instituições financeiras atuassem como um conselheiro consciente, ou como a voz da razão, em decisões de gastos importantes".

No que diz respeito a dados pessoais, os clientes estão dispostos a partilhá-los em troca de serviços proactivos e personalizados, com 61% dos consumidores a por de lado "as suas reservas em torno da privacidade e segurança, para em troca receberem a gestão do seu orçamento pessoal e conselhos individuais online para economizar dinheiro".

"Por essa razão, 41% dizem que partilhariam compras de retalho online, 37% partilhariam detalhes de geolocalização, 36% de informação de programas de companhias aéreas e 36% partilhariam informações sobre cartões de crédito", adianta o comunicado.

Para elaborar o estudo, a NTT DATA inquiriu 4.807 consumidores e 476 executivos de topo da banca, corretoras, mercados de capitais, empresas de gestão de patrimónios e de cartões e pagamentos nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Japão, Brasil e México em dezembro de 2020.