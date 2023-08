Evite que a conta da luz dispare com os consumos de verão

ComparaJá 08 Agosto, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É verão e as contas de eletricidade estão muito elevadas. Uso do ar condicionado, revisão das tarifas de energia, inflação. Por muito complexas que sejam as causas, o resultado é simples: sobe o preço e a fatura da luz e do gás.

Confirme se há alguma destas 5 dicas do ComparaJá que ainda não implementou, e não dê tréguas à inflação.

1. Avalie a potência de energia contratada

Em Portugal, há muitas famílias que não analisam com atenção as suas faturas de eletricidade.

Há muitos consumidores que têm uma potência contratada muito acima das suas reais necessidades, e é precisamente um dos fatores que determina quanto paga de luz no final do mês. Se o seu quadro de luz nunca disparou quando ligou, ao mesmo tempo, o forno e a máquina de lavar roupa, é muito provável que possa reduzir a potência contratada.

Assim, faça simulações e avalie as diferentes opções de mercado para encontrar as melhores condições e poupar, mesmo com a inflação. Pode mudar de potência contratada uma vez por ano.

2. Atenção aos "consumos fantasma" de energia

O modo standby é um dos grandes responsáveis pelo consumo de energia invisível, que é muitas vezes esquecido. As televisões, boxes e tomadas ficam muitas vezes em standby, para poderem retomar rapidamente o seu funcionamento. Mas, na verdade, tal não é necessário, especialmente durante a noite.

Assim, uma das formas de poupar energia é desligar sempre todos os aparelhos das tomadas. E mais: não deixe o carregador do telemóvel ou computador na tomada. Mesmo quando não está a ser usado continua a consumir.

Não se distraia com a porta do frigorífico e abra-a apenas quando for necessário. Verifique se a borracha de vedação está em bom estado, para evitar perdas de frio. Este conjunto de gestos tão simples tem efeito na ordem de 10% de poupança na sua fatura mensal de energia.

3. Cuidado com os eletrodomésticos, especialmente os de maior consumo

Já verificou a que classe energética pertencem os seus eletrodomésticos? Poderão não ser os mais eficientes. Os equipamentos com bom desempenho energético inserem-se na classificação A (sendo que a escala desta classificação vai de A a G). Caso ainda não tenha pensado nisso, faça uma ronda pelos seus eletrodomésticos e confirme.

Desta forma, quando precisar de substituir um equipamento, procure aqueles que se inserem na classificação A ou B. Enquanto não os substitui, faça um bom uso dos eletrodomésticos que tem. Por exemplo, evite as meias cargas da máquina de lavar roupa e na de lavar loiça, e opte por temperaturas de água mais baixas.

4. Troque as lâmpadas para poupar em casa

Esta é uma ideia luminosa que ainda não está em todas as casas portuguesas. Sabia que as lâmpadas LED consomem menos 80% que as tradicionais?

Além disso, têm uma vida útil de até 50.000 horas, ou 25 anos, que é muito superior às lâmpadas convencionais. Mesmo que as ligue e desligue muitas vezes, mantêm a intensidade. Por isso, se ainda não fez a substituição porque acha que as lâmpadas LED são mais caras, compensa fazê-lo, e muito.

Pense ainda que as lâmpadas LED são amigas do ambiente, pelo que optar por este sistema de iluminação ajuda a reduzir a sua pegada ecológica.

5. Considere a instalação de painéis solares

Aproveitar o calor do sol pode ser uma boa forma de poupar energia. Peça simulações a vários operadores para conhecer as vantagens para o seu caso em específico. Pode optar pela instalação de painéis solares de aquecimento de água ou de produção de energia.

Se vive numa moradia, a instalação é mais simples e pode mesmo valorizar a sua casa no mercado. Poderá também tentar convencer o condomínio a investir num sistema que alimente várias frações. Explore as alternativas, faça as contas e confirme se poderá ser uma boa opção para o seu caso.

Se ainda não implementou alguma destas medidas em sua casa para poupar energia, agora é hora de o fazer. Faça a sua parte para manter a fatura da eletricidade mais controlada. Com estas dicas, poupar energia não custa nada, mesmo com a inflação.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.