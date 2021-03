Faça a simulação para saber se está a pagar muito pelo crédito à habitação

© Pixabay

Para saber se a prestação do seu crédito à habitação corresponde ao valor mais baixo no mercado, é necessário que saiba a avaliar o que está a ser praticado pelos bancos neste momento. O Dinheiro Vivo através de uma parceria com o Doutor Finanças disponibiliza o simulador que lhe permite fazer este cálculo.

Lembre-se, porém, que a revisão de um contrato de crédito pode responder a várias questões: perceção de que há condições melhores a serem praticadas no mercado; melhoria das condições financeiras, o que poderá dar acesso a melhores condições de financiamento; ou necessidade efetiva de redução de custos.

