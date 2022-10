Faça as contas aos gastos no supermercado e poupe às refeições

Cozinhar com panela no fogão, na cozinha © Unsplash

Os efeitos da subida da inflação estão a fazer-se sentir nas despesas das famílias, sobretudo com as contas de energia e do supermercado para pagar. Até setembro, as famílias portuguesas gastaram 7981 milhões de euros nas compras de alimentação, representando um aumento de 7,7% face a igual período de 2021, com especial destaque para o crescimento de 10% nos artigos de mercearia, de 9% nos laticínios, 5% nos congelados e 14% nas bebidas não alcoólicas. Estes dados da Nielsen mostram bem o efeito da inflação nos bens alimentares.

A região norte do país é a mais fustigada pela inflação na comida, com os preços a subir 17,7% em apenas um ano até setembro último, sendo que a média nacional está nos 16,4%. A Área Metropolitana de Lisboa é a segunda região mais cara, com 16,6%.

Esta segunda-feira, dia 31 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Poupança. E apesar de este ser um hábito que deve ser incutido no nosso quotidiano, este dia tem o propósito de reforçar a importância de os consumidores fazerem uma boa gestão financeira de modo a conseguirem amealhar algum dinheiro e evitarem assim situações de endividamento. Neste sentido, a Selectra revela simples truques para conseguir reduzir os custos durante as refeições.

Como poupar durante as refeições

- Antes de abrir a porta do frigorífico, pense no que precisa de retirar primeiro, evitando assim deixá-la aberta durante muito tempo.

- Mantenha o frigorífico afastado de fontes de calor e não coloque alimentos quentes no seu interior.

- Descongele os alimentos antecipadamente e não em água corrente.

- Tenha logo à mão todos os ingredientes de que vai precisar para cozinhar, de preferência já cortados, antes de acender o fogão.

- Cozinhe numa panela de pressão e poupe não só tempo como também energia!

- Cubra os tachos e panelas sempre que estiver a cozinhar de modo a evitar a perda de calor do fogão.

- Opte por utilizar o microondas invés do forno e gaste menos 60% de energia.

- Cozinhe apenas com a água que precisa e reutilize-a no final.

- Evite o desperdício alimentar.

- Coloque a louça suja na máquina invés de a lavar à mão.

Como poupar no supermercado

1. Compare os preços entre os diferentes supermercados

A não ser que os supermercados estejam próximos, já não se justifica ir de propósito a outro supermercado apenas por um produto porque os combustíveis também subiram bastante. Mas vale a pena comparar preços e comprar no supermercado que lhe ofereça o melhor valor.

A pensar no consumidor, a Deco lançou uma ferramenta que o ajuda a descobrir qual o supermercado que pratica os preços mais baixos na sua área de residência. E, nas principais cidades portuguesas, o Continente está a liderar (informação consultada no simulador da Deco Proteste no dia 7 de outubro de 2022).

Além dos preços mais baixos, o Continente também tem cupões que acumulam saldo em cartão e promoções em diversos produtos de diversas marcas com regularidade. Os produtos que se destacam esta semana no folheto Continente são a perna de frango a 2,49€/unidade e os filetes de robalo a 2,29€/unidade (embalagem 120 gramas).

É sempre aconselhável aproveitar as promoções em carne e peixe porque estes alimentos têm estado a um preço muito elevado nos últimos meses.

2. Combater o desperdício ajuda-o a poupar

Esta já é uma prática antiga, afinal quem é que nunca foi à pastelaria e trouxe dois bolos pelo preço de um? Mas hoje em dia é mais fácil saber quais são os estabelecimentos que o podem ajudar a combater o desperdício e ainda a poupar dinheiro.

Aplicações como a Too Good To Go foram criadas exatamente para isso, para combater o desperdício alimentar em pastelarias, padarias, supermercados e restaurantes e ainda poupar algum dinheiro.

Mas como isto pode ajudar a poupar? Afinal, pode não conseguir obter os alimentos de que precisa. O nosso conselho é usar esta aplicação, principalmente, em padarias e pastelarias (se comprar pão com regularidade) e em estabelecimentos que vendem cabazes de frutas e legumes. Só tem a ganhar nestes casos.

3. Marca branca sim, mas nem sempre

De certeza que já lhe aconteceu encontrar produtos de marca branca mais caros do que os produtos de outras marcas.

A verdade é que já se foram os tempos em que os produtos de marca tinham sempre um preço mais baixo do que os produtos das restantes marcas. Hoje em dia, com a quantidade de promoções oferecidas pelos supermercados, é possível encontrar produtos mais baratos.

Dê sempre uma vista de olhos às prateleiras, principalmente às do topo e do fundo, porque é capaz de se surpreender. Perde mais tempo, mas pode poupar imenso no final do mês. Não diga que não o avisámos.

4. Tire sempre tempo para se organizar

E, como não podia deixar de ser, tire sempre tempo para organizar as compras. Esta dica é, provavelmente, a mais importante de toda a lista porque sem organização pode estar a perder dinheiro.

Faça uma lista de compras para o mês ou para a semana. Use os talões dos meses anteriores para ter consciência do que realmente precisa para todo o mês ou planeie as refeições ao detalhe. Quanto menos vezes for ao supermercado, melhor.

Além disso, leve sacos de casa para não ter de comprar no supermercado, vá às compras com tempo e, de preferência, num horário em que o supermercado tenha menos pessoas às compras. Vai fazer diferença."