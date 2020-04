Famílias podem aceder a crédito especial devido ao coronavírus

Há um novo tipo de crédito disponível para as famílias que possam estar, ou vir a ter, dificuldades em pagar as despesas mensais habituais.

O Banco de Portugal anunciou que autoriza a concessão de um crédito com condições excecionais a pensar nos portugueses que estão a ser mais afetados pela crise provocada pela epidemia do coronavírus.

Muitos portugueses já perderam o emprego ou sofreram um corte na sua remuneração mensal devido à paralisação da atividade económica que a epidemia está a provocar.

O supervisor deu mais flexibilidade aos bancos para permitir a concessão de um crédito com o prazo máximo de dois anos e que não tem de cumprir o requisito do pagamento regular do capital e dos juros. Este tipo de crédito também não tem de cumprir qualquer limite de taxa de esforço.

Além desta possibilidade, as famílias que necessitem de dinheiro extra para fazer face às suas despesas, continuam a ter acesso a linhas a descoberto e financiamento através de cartão de crédito, mas devem ter atenção aos custos elevados que acarretam.