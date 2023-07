Férias fora do país? Saiba quais são os melhores meios de pagamento

Dinheiro Vivo 19 Julho, 2023 • 10:12 Partilhar este artigo Facebook

Se vai de férias para o estrangeiro, é essencial acautelar como vai usar fazer os pagamentos. Pode sempre trocar dinheiro, caso viaje para países onde não se use o euro, ou então, mais prático, usar o cartão de débito ou crédito.

Caso opte por recorrer aos cartões, há cuidados a ter na utilização do multibanco. Por isso, é importante que antes da viagem se informe junto do banco se os seus cartões funcionam no país para onde vai.

Na zona euro

Se vai viajar para um país dentro da zona Euro, provavelmente não vai notar muita diferença quando for levantar dinheiro ou pagar com o cartão. Isto porque ao usar o cartão de débito para levantar dinheiro em euros não lhe podem ser cobradas comissões. O mesmo acontece com os pagamentos com cartão de débito ou de crédito.

Esta regra aplica-se às operações em euros, coroas suecas e leus romenos feitas nos países do Espaço Económico Europeu, assim como em Andorra, Mónaco, San Marino, Suíça e Vaticano.

Mas atenção, se quiser fazer os levantamentos com o cartão de crédito, já pode ter de pagar comissões. Também conhecido como cash advance, o levantamento a crédito, está sujeito a comissões, assim como acontece em Portugal. E não se esqueça, se não pagar a dívida no prazo previsto, também terá de pagar juros.

Porém, não deve deixar o cartão de crédito em casa, quando for de férias. Uma das vantagens é que estes cartões são mais facilmente aceites em estabelecimentos de todo o mundo e pode vir a precisar em caso de algum imprevisto. Além disso, o facto de terem seguros associados, como seguros de assistência em viagem, também podem vir a ser úteis.

Fora da zona euro

Fora da zona euro, ao levantar dinheiro com o cartão de débito, há uma comissão fixa para pagar. Por isso, compensa mais levantar o maior volume de dinheiro de cada vez, para reduzir as idas ao multibanco.

Também pode optar por fazer pagamentos diretamente com o cartão. É que apesar de haver comissões na mesma, em comparação, as taxas de pagamentos com cartão são mais baixas.

No caso de o seu cartão ter dupla função, ou seja, débito e crédito, por norma, as máquinas ATM assumem que o levantamento é a débito. Mas deve ter atenção, porque há máquinas ATM, mais direcionadas para turistas, configuradas para levantar dinheiro a crédito. Nessas situações, selecione a opção de levantamento a débito, em vez de crédito. Caso contrário, terá de pagar comissões.

Deve ainda ter presente que apesar de o país de destino poder ter acesso a todas as redes de cartões, o mesmo pode não acontecer com todas as máquinas ATM. Assim, antes de levantar dinheiro num multibanco certifique-se de que a máquina é compatível com o seu cartão.

Em alternativa, pode sempre recorrer aos bancos digitais. Estes funcionam com as aplicações para smartphones e permitem fazer pagamentos e levantamentos no estrangeiro. São exemplo o Revolut, N26, Monese e TransferWise. Regra geral, e apesar de alguns limites, oferecem muitas operações isentas de comissões ou com valores mais baixos e taxas de câmbio inferiores.