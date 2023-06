Filhos na universidade? Saiba que custos irá ter e como pode poupar

Dinheiro Vivo 23 Junho, 2023 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

A entrada de um filho na universidade acarreta desafios para o orçamento das famílias. As despesas mensais aumentam e é essencial que haja preparação financeira e planeamento.

Além das propinas, há uma série de gastos a acrescentar ao orçamento nesta fase. Material, deslocações, alojamento (se for o caso), entre outras. Mas vamos por partes.

Propinas e material escolar

As propinas são a despesa que melhor consegue antecipar. No ensino público, a propina vai variar entre 697 e 871,52 euros anuais (licenciaturas e mestrados integrados). Porém, não se pode esquecer dos gastos com material. Conforme o curso escolhido, existem sempre gastos com fotocópias, um ou outro livro técnico e material diverso.

O valor da propina normalmente é dividido em prestações ao longo do ano.

No caso do ensino privado, é a instituição que determina o valor da propina e outros encargos relacionados com o curso. O ideal é consultar os sites das universidades para saber ao certo quanto custam os cursos.

Estudante deslocado?

Se o seu filho for estudar para longe de casa, o cenário fica um pouco mais complexo ao nível das finanças, pois os custos vão ser maiores.

Neste cenário, pode contar com despesas com alojamento, comida, viagens e transportes. E aqui também a cidade em questão vai influenciar os custos. É sabido, por exemplo, que alugar um quarto em Lisboa ou no Porto é mais caro do que se o fizer na Covilhã ou em Castelo Branco.

A título de exemplo - usando a cidade da Covilhã -, considere os seguintes valores médios mensais:

Alojamento e despesas: 300 euros

Comida: 150 euros

Transportes: 30 euros

Viagens para casa: 50 euros

Despesas com cafés, jantares ou saídas: 150 euros

TOTAL: 680 euros

Neste exemplo, o encargo de ter o seu filho a viver fora de casa é de 680 euros por mês. E a este valor ainda tem de acrescentar as propinas.

Será que compensa mais estudar longe de casa numa universidade pública ou perto de casa numa universidade privada? São perguntas que deve fazer antes de tomar uma decisão em conjunto com o seu filho.

Dicas para poupar na universidade

Para que esta fase não pese tanto no orçamento familiar, há algumas estratégias.

Em primeiro lugar, informe-se sobre as bolsas de estudo, seja na própria universidade como fora. Há vários tipos de bolsas de estudo: bolsas de ação social, bolsas de mérito, bolsas de mobilidade, bolsas para estudantes com necessidades especiais, bolsa municipais e até bolsas privadas. Esta ajuda pode ser preciosa para aliviar alguns encargos.

Depois, no dia-a-dia, o ideal é fazer um orçamento com vários mealheiros: refeições, transportes, material, saídas ou atividades de lazer. E, claro, não derrapar nos valores estipulados.

Incentive o seu filho levar comida de casa para a universidade. Comer todos os dias na cantina ou fora, no final do mês, sai caro. E, por exemplo, no que toca a jantares de grupo, uma dica de poupança é reunir os amigos em casa e pedir que cada um contribua com algo.

No que toca a transportes, a opção mais barata são os transportes públicos. Informe-se se na cidade onde o seu filho estudo existem descontos especiais para estudantes. É uma prática muito comum.

Quanto ao material escolar, também aqui há margem para poupar algum dinheiro. Optem por comprar livros ou sebentas em segunda mão e aproveita a biblioteca para requisitar os manuais mais caros.

Além disso, sabia que o cartão de estudante dá acesso a vários descontos? Por exemplo, em bilhetes de cinema, museus, parques de diversões. Esta é uma forma de ter acesso a atividades culturais a um preço mais reduzido.