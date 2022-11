Financiamento auto: 4 soluções para comprar o carro

© EPA/MARTIN DIVISEK

Há várias opções de financiamento auto a considerar para tomar uma decisão acertada na compra do carro. Descubra qual é a mais adequada ao seu perfil.

4 soluções de financiamento auto

Atualmente, existem 4 formas principais de financiamento auto para adquirir um carro, seja novo ou usado. Passamos as descrever as principais características de cada uma.

1. Crédito Automóvel

O crédito automóvel é a forma de financiamento auto mais utilizada em Portugal. O crédito pode ser contratado junto de bancos ou de concessionárias, que lhe emprestam o montante para adquirir o veículo mediante o pagamento de mensalidades, acrescido de juros.

É relativamente fácil obter um crédito automóvel, se tiver uma situação financeira e bancária saudáveis. O financiamento é a 100%, não sendo, por isso, necessário dar um valor de entrada e os prazos são extensos, podendo ir até 120 meses, o que permite pagar as mensalidades sem grandes dificuldades.

A maioria dos créditos automóvel preveem a reserva de propriedade, ou seja, o cliente é identificado como dono da viatura, mas a entidade financeira faz a reserva de propriedade. Esta modalidade funciona como uma garantia para o banco, na medida em que toma posse da viatura caso o cliente não venha a ser capaz de pagar as mensalidades até ao fim do contrato.

Quando não existe reserva de propriedade, a instituição financeira poderá pedir outro tipo de garantias, como, por exemplo, uma fiança. Por fim, na maioria dos créditos automóveis, não é obrigado a fazer um seguro de danos próprios.

2. Leasing

O leasing é um modelo de financiamento auto usado para comprar automóveis novos ou usados. A empresa que concede o empréstimo (locadora) é proprietária do veículo, e cede o direito de utilização temporária do mesmo ao cliente (locatário). Normalmente, os prazos variam entre 12 e 96 meses.

No final do contrato, o locatário tem a opção de ficar com o veículo, pagando o montante que resta até perfazer o valor comercial do carro. Assim, o cliente não é proprietário do veículo ao longo do contrato e paga apenas para o utilizar, mas, terminando o contrato, poderá passar a sê-lo.

Caso o cliente não pretenda ficar com o veículo, pode fazer um novo contrato de leasing com outra viatura, sendo por isso uma boa forma de estrear um carro novo várias vezes.

A principal vantagem do leasing relativamente ao crédito automóvel é o facto de envolver, em média, juros mais baixos. Contudo, o contrato de leasing estabelece o número de quilómetros que o locatário pode fazer, por mês ou por ano.

A este respeito, é importante fazer uma previsão realista dos quilómetros que vai realizar, porque, caso venha a ultrapassar este limite, encontra-se sujeito a um pagamento adicional pelos quilómetros em excesso, também previsto no contrato.

3. Aluguer de Longa Duração (ALD)

O Aluguer de Longa Duração é em tudo semelhante ao leasing, com a única diferença que, neste caso, o locatário é obrigado a ficar com a viatura no final do contrato.

Nesta altura, o cliente terá de pagar o valor residual e comprar o carro de acordo com o valor estabelecido aquando da celebração do contrato. De seguida, a locadora procederá à transferência da propriedade da viatura para o seu nome.

Durante o contrato, é possível definir mensalidades de valores diferentes, ajustados a cada período de vida, de acordo com as capacidades e necessidades do cliente. Por exemplo, se estiver num período de maior contenção financeira, poderá pagar uma mensalidade mais baixa, compensando o valor nos meses finais do contrato ou quando a sua situação se regularizar.

Além disso, os prazos de financiamento são, normalmente, alargados (até 5 anos), fazendo com as mensalidades não sejam demasiado altas.

4. Renting

O renting é uma outra forma de financiamento auto, se bem que não implica a compra. Consiste no aluguer de um automóvel durante um período de 12 a 72 meses e/ou através do número de quilómetros previstos no contrato. O renting distingue-se das duas modalidades de financiamento auto anteriores, na medida em que inclui vários serviços extra associados à utilização do automóvel.

Por exemplo, o renting pode incluir seguro de danos próprios, gestão de acidentes em que a viatura possa ser envolvida, manutenção dos pneus, inspeções ou impostos. Contudo, se algo se danificar no veículo, o preço a pagar mensalmente vai aumentar.

Assim, a principal vantagem deste tipo de financiamento auto reside, sobretudo, na comodidade: o condutor não tem de tratar da maior parte dos aspetos burocráticos, técnicos e fiscais, que são assegurados pela locadora. Esta é um tipo de financiamento auto ideal para quem quer conduzir um carro sem preocupações não pretenda ficar com ele no final do contrato, dado que o locatário apenas aluga a viatura sem ser, em momento algum, proprietário da mesma.

Compreendendo como funcionam e quais as vantagens destes 4 tipos de financiamento auto, resta agora escolher a que melhor se adequa ao seu perfil. Para alguns consumidores, pode ser mais vantajoso obter o crédito automóvel, enquanto para outros preferem usufruir da condução de um carro novo com mais frequência. Como em qualquer escolha financeira, é importante analisar, comparar e ponderar todas as vantagens e desvantagens para tomar a decisão acertada.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal