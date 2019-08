Substitua 7 coisas já para melhorar a sua vida e poupar dinheiro

Uma boa almofada pode ajudá-lo a dormir confortavelmente, apoiando a sua cabeça e pescoço. Se com o passar do tempo estiver desgastada já não dá esse apoio e, potencialmente afeta o seu sono e até mesmo a sua saúde. Muitos médicos dizem que deve substituir as almofadas a cada dois anos, de acordo com várias associações de sono mundiais. Enquanto numa as troca, mantenha as almofadas limpas.