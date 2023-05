Guia IMI 2023: Saiba tudo sobre este imposto

Porto, rio Douro e Vila Nova de Gaia © Igor Martins/Global Imagens

Como posso fazer o pagamento do IMI? Qual é o valor que será cobrado? É possível pagar menos? As respostas a estas dúvidas estão no guia que construímos para si.

Através da consulta do "Guia do IMI 2023" saberá tudo aquilo que precisa, desde as mais recentes alterações às taxas municipais aos fatores que determinam a isenção do pagamento deste imposto.

O que poderá ver no "Guia do IMI 2023"?

Este guia reúne todas as informações relevantes ao pagamento do IMI para este ano, mas também para que possa poupar no futuro.

Conseguirá, desta forma, compreender as diferentes variáveis que são incluídas no cálculo deste imposto, tal como os benefícios fiscais aos quais poderá ter direito. Sendo assim, o "Guia do IMI 2023" inclui os seguintes conteúdos:

1 - Introdução ao IMI

Antes de calcular o que tem de pagar de IMI, é necessário compreender em que consiste este imposto. Além de uma breve definição do Imposto Municipal sobre Imóveis, poderá também ver as alterações que foram aplicadas nos últimos anos.

É também nesta parte do Guia IMI 2023 que poderá encontrar as taxas deste imposto aplicáveis no corrente ano.

2 - Calcular o IMI

Nesta secção do Guia IMI 2023 poderá encontrar a fórmula utilizada para o cálculo do imposto a pagar tal como as variáveis contabilizadas nessa equação, como o Valor Patrimonial Tributário e as taxas definidas pelos diversos municípios.

Se quer saber onde é que poderá consultar o valor que terá de pagar de IMI, é nesta parte onde também lhe explicamos tudo aquilo que precisa de saber, passo a passo.

Caso esteja à procura de pagar menos imposto para o próximo ano, então esta secção é para si. Nesta parte do Guia IMI 2023, demonstramos como um pedido de reavaliação do seu imóvel pode resultar numa menor quantia a pagar no futuro.

Abordamos, assim, as diferentes variáveis que são contabilizadas para a reavaliação do IMI e ainda como poderá realizar este processo passo a passo.

3 - Pagamento do IMI

Relativamente ao pagamento em si, nesta parte do guia abordamos as diferentes maneiras pelas quais poderá realizar este processo, desde pagar através do multibanco ou do Portal das Finanças.

Também é aqui que referimos os prazos que terá de cumprir relativamente ao pagamento do IMI em 2023, tal como as consequências da falha desta responsabilidade.

Em certas circunstâncias, é possível pagar menos, mais ou ainda estar isento do pagamento deste imposto, mediante os requisitos apresentados. Desta forma, referimos também os tipos de isenção de IMI que existem e como poderá pedir este benefício fiscal.

Nesta última parte do Guia IMI 2023, referimos a questão do IMI familiar, que consiste num desconto aplicado a certas famílias aquando do pagamento deste imposto. É atribuído pelas próprias autarquias, portanto, deverá consultar junto delas se tem direito a este benefício.

Existem, porventura, ocasiões em que poderá ter de pagar imposto adicional. Torna-se assim relevante compreender se poderá estar incluído nesta medida e o valor que lhe será cobrado. É nesta secção onde poderá encontrar essas informações.

Quer saber mais sobre o IMI?

Se tiver dúvidas relativamente ao pagamento deste imposto, poderá encontrar as respostas no "Guia do IMI 2023", que é gratuito para todos os que o quiserem consultar. Para obter este documento, basta fazer o download em formato PDF.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.