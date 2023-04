Guia IRS 2023: Tudo o que precisa de saber

© Sara Matos/Global Imagens

Para que a entrega da declaração deixe de ser sinónimo de dúvidas e complicações, o ComparaJá desenvolveu uma solução prática e de fácil acesso.

Este guia tem todas as informações de que irá necessitar para a entrega deste imposto em 2023. Desde a validação de faturas ao preenchimento da declaração até aos prazos do reembolso, conheça tudo o que há a saber sobre este processo que irá impactar grande parte da população ativa portuguesa.

Em que consiste o Guia IRS 2023?

A entrega do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares é um processo que envolve várias etapas, sendo que para muitos contribuintes algumas delas poderão ser um pouco complexas.

Torna-se, assim, pertinente compreender melhor cada passo deste processo, dado que a entrega do IRS tem diversos momentos ao longo do ano, os quais terá de cumprir para receber reembolso. Dividimos esta temática em três capítulos distintos:

1 - Introdução ao IRS

Antes de entrar numa componente mais prática, o Guia IRS 2023 apresenta uma breve introdução aos conceitos base do cálculo e da declaração deste imposto.

Aqui poderá descobrir quanto é que desconta para IRS, o que terá de pagar e as despesas que são contabilizadas para o cálculo final. Esta secção é bastante importante para compreender os valores que irão resultar aquando da liquidação deste imposto.

2 - Declarar o IRS em 2023

A entrega da declaração de IRS envolve mais do que o preenchimento de um simples formulário. É necessário cumprir certos prazos e comunicar determinadas informações à Autoridade Tributária e Aduaneira. Aqui terá todas as indicações de que necessita.

Depois de saber todos os prazos estabelecidos ao longo do ano, estará na altura de conhecer os aspetos práticos da declaração de IRS.

Neste capítulo poderá conhecer melhor a constituição da declaração Modelo 3, os anexos que terá de preencher e entregar. Pode ver também se está abrangido pelo regime de IRS automático e como pode consignar parte do imposto para fins solidários.

3 - Liquidação do IRS: reembolso ou pagamento

Após a entrega da declaração, o passo seguinte é saber quanto e quando irá receber de reembolso ou qual é o valor do montante extra de imposto a pagar, caso essa seja a situação.

Se está com dúvidas relativamente ao tempo que demora a receber a liquidação, aqui pode consultar todos os estados pelos quais a sua declaração de IRS poderá passar.

Quer esclarecer todas as suas dúvidas?

Encontre respostas para todas as suas dúvidas no nosso Guia IRS 2023, o qual agrega as melhores dicas para simplificar a entrega da declaração. De A a Z, irá encontrar a definição de cada um dos conceitos essenciais.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.