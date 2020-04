Há crédito sem juros para famílias não afetadas pela crise

As famílias afetadas pela crise criada pela epidemia de coronavírus dispõem de moratórias no crédito e outros apoios. Mas há famílias que, apesar de não terem tido quebra de rendimentos, estão com dificuldades em pagar as suas contas.

Para essas famílias há ofertas no mercado de crédito, sem juros, para as ajudar a gerir melhor o seu orçamento mensal.

O cartão Universo, da Sonae – dona dos hipermercados Continente -, lançou uma oferta de crédito sem juros que permite às famílias, em geral, pagar em três vezes as suas contas da eletricidade, gás, água, telecomunicações e Internet.

Estes serviços, considerados essenciais, não podem ser cortados enquanto estiver em vigor o estado de emergência no país, nem no mês subsequente ao seu término, mesmo que as famílias entrem em incumprimento. Mas as faturas terão de ser pagas, eventualmente.

A campanha está disponível para os 850 mil clientes do cartão Universo e novos aderentes e tem de ser subscrita através da aplicação do cartão, no telemóvel. E o cartão Universo prepara outras ofertas também a pensar nas famílias não abrangidas pelas medidas desenhadas para os portugueses que perderam rendimentos devido à crise atual.

A Younited Credit, uma empresa de crédito ao consumo que opera online, disponibiliza até 3.000 euros a profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança, com condições de 0,0% de Taxa Anual Nominal e 2,38% de Taxa Anual de Encargos Efetiva Global. A iniciativa vai prolongar-se até ao final de abril.

Além destas, outras campanhas deverão surgir com o objetivo de ajudar as famílias a gerir o dinheiro disponível.

O ideal é que o consumidor não deixe acumular dívidas nesta fase porque, mesmo que alguns serviços não possam ser cortados, as faturas terão de ser pagas. O consumidor, face a dificuldades financeiras, pode também tentar fazer um acordo com a entidade junto da qual tem faturas em atraso, para efetuar pagamentos faseados.