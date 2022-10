Investir para a reforma: como, quanto e quando?

© Pedro Saraiva/Global Imagens

Por isso mesmo, é importante saber, consoante o ordenado líquido que ganha por ano, quanto deve investir. Porém, antes é importante saber como avaliar os fatores mais importantes para determinar o nível certo de investimento:

1 - Despesas correntes

O primeiro passo do processo é ter controlo sobre as despesas mensais. Não é difícil sobrestimar a sua capacidade de poupança, por isso, é importante que baseie os cálculos entre os últimos três a seis meses de despesa. Para tal, é importante saber como calcular a sua taxa de esforço. Deste modo, não só tem a noção do que gasta mensalmente em despesas fixas, consoante o ordenado líquido que recebe, como consegue encontrar despesas desnecessárias que podem ser reduzidas.

Quando tiver uma estimativa realística das despesas mensais, é tempo de distribuir o excedente por três áreas distintas: poupanças, reforma e investimento.

2- Poupanças

Ter uma conta poupança robusta pode ser a estabilidade financeira de qualquer família, uma vez que constitui o acesso a dinheiro com pouca volatilidade. Uma conta poupança fá-lo evitar ter de vender ações ou retirar dinheiro da reforma em casos de emergência, onde pode sofrer algumas perdas adicionais por falta de timing.

Se ainda não tem uma conta poupança, a primeira ordem de trabalhos é abrir uma e alocar uma parte do salário até que perfaça pelo menos seis meses de despesas fixas.

3 - Reforma

Se o ordenado que ganha não é mau, pode apostar em aplicações a longo prazo, como são os casos dos Planos Poupança Reforma (PPR), conseguindo obter alguns benefícios fiscais. Por exemplo, na altura do resgate, em vez de serem taxados 28%, apenas são cobrados 8%. Além disso, quem decidir apostar em Certificados de Reforma tem 20% dos valores aplicados dedutíveis à coleta de IRS, sendo o limite máximo por pessoa 350 euros.

Um jovem trabalhador pode beneficiar de uma contribuição máxima, mas também pode precisar desse montante para comprar uma casa ou começar uma família, no futuro. Como tal, os planos onde são aplicadas as poupanças devem ser adequados à idade e ao capital disponível, sendo que, quanto mais jovem, maior será o risco em que incorre, uma vez que tem mais tempo para recuperar as possíveis perdas.

Nesses casos, é prudente fazer contribuições menores e utilizar o resto para investimentos a médio prazo. O ramo imobiliário, que tem estado a descer, poderá ser uma boa aposta.

Alternativamente, alguém que esteja à beira da reforma deverá priorizar as poupanças da reforma para reduzir impostos e aumentar receitas durante os "anos dourados".

Convém, no entanto, sublinhar que, para beneficiar das vantagens fiscais, só podem ser resgatados na reforma ou a partir dos 60 anos, desde que tenham passado cinco anos das entregas. Se for antes disso, apenas pode mobilizá-los no desemprego de longa duração, incapacidade permanente para o trabalho, doença grave (do participante ou de qualquer membro do agregado familiar) ou para pagar as prestações do crédito à habitação.

Quanto a limites de contribuição em função da idade, estes situam-se nos: 400 euros até aos 35 anos, 350 euros entre os 35 e os 50 anos, ou 300 euros para quem tem mais de 50 anos. O segundo benefício fiscal já foi mencionado em cima: quando for resgatado o plano, a taxa de imposto é apenas de 8%.

Como investir para a reforma?

Uma vez aberta a conta poupança e planeada a contribuição para o plano de reforma, é altura de investir o (pouco) que sobra. Se tem objetivos específicos já traçados, os investimentos devem ser adaptados ao mesmo.

Investir não tem necessariamente de ser restrito apenas a ações e fundos. Muitos investidores diversificam o seu portfólio de investimento ao comprar propriedades, bens de valor, coleções e outros ativos dos quais podem retirar receitas e cujo valor pode aumentar ao longo do tempo.

Esta diversificação torna o portfólio menos vulnerável à volatilidade do mercado de ações, mas tenha em mente que essa categoria de ativos é consideravelmente menos líquida do que fundos e ações. Veremos então dois exemplos práticos: o primeiro de um trabalhador solteiro de 30 anos e de um pai trabalhador com um agregado familiar de quatro pessoas.

E o que fazer relativamente a dívidas?

Uma exceção aos pontos acima mencionados é o caso de ter uma quantia enorme de dívidas. As que provêm de crédito automóvel ou cartões de crédito têm, tradicionalmente, taxas de juro maiores, pelo que devem ser pagas primeiro. Nestes casos, uma solução importante pode passar por comparar e conhecer os benefícios de um crédito consolidado.

Por outro lado, outros tipos, como crédito à habitação e formação, são menos urgentes, para além de terem mais benefícios para o consumidor. Não se esqueça de ir transferindo algum dinheiro para a conta poupança ao mesmo tempo.

Atente que a quantia que investir mensalmente deve ser adaptada ao perfil do investidor, conseguindo jogar com todas as outras variáveis: despesa, receita e poupança.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.