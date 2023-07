Já ouviu falar em leasing imobiliário? Conheça as vantagens e desvantagens

© Margarida Ramos/Global Imagens

No mercado imobiliário, além das opções mais comuns, como arrendar, comprar um imóvel ou fazer permuta, existem outras alternativas disponíveis. Num cenário onde as taxas de juros atingem níveis históricos e os empréstimos para habitação diminuíram pela primeira vez em dois anos, o leasing imobiliário, também conhecido como Locação Financeira Imobiliária, surge como uma "solução de financiamento para investimentos em médio/longo prazo, permitindo a aquisição, remodelação ou construção de um imóvel", explica Sofia Cordeiro, Head of Franchising da Twinkloo.

O leasing imobiliário é uma opção adotada tanto por empresas e negócios, mas também por particulares. Trata-se de uma alternativa flexível que pode ser aplicada não apenas para fins residenciais, como também para estabelecimentos comerciais, como lojas, escritórios, garagens ou consultórios.

Qual o prazo máximo do leasing imobiliário?

O prazo de leasing imobiliário varia entre os sete anos e os 30 anos. Contudo, a idade dos locatários não pode ser superior a 75 anos, que são acordados entre o locador e o locatário.

Sem capital inicial e opção de compra

Uma das maiores vantagens desta solução prende-se com o facto de não exigir entrada inicial, ao contrário do que acontece com o crédito habitação. Desta forma, diminui a taxa de esforço inicial, com a possibilidade de financiar a totalidade do valor do imóvel, incluindo despesas (escrituras e registos).

Possibilidade de arrendar o imóvel a uma terceira entidade

Por outro lado, é possível arrendar o imóvel a uma terceira entidade ou, se no final do contrato de leasing, o locatário assim o desejar, poderá comprar o imóvel pelo Valor Residual (definido entre as partes e assente em contrato, que ronda habitualmente entre 10% e 20% do valor do imóvel), tendo as rendas anteriores contribuído para esta compra. Além disso, poderá também efetuar a compra antecipadamente ou cessar o contrato quando desejar e deduzir os juros das rendas em IRC ou IRS.

Desvantagens do leasing imobiliário

Se optar por esta opção, uma das desvantagens tem a ver com uma escolha limitada. Ou seja, os imóveis disponíveis para leasing imobiliário são, geralmente, já detidos pelo banco, o que limita as opções disponíveis.

Por outro lado, contrariamente ao que acontece com o arrendamento, as avarias ou pequenas obras são suportadas pelo locatário, bem como a contratação de um seguro multirriscos para o imóvel e de um seguro de vida, fazendo subir o valor da renda. O locatário tem ainda de proceder ao pagamento do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI).

Em caso de incumprimento nos pagamentos, o banco poderá tomar posse do imóvel mais rapidamente já que este lhe pertence.

Em conclusão, se quer optar por um leasing imobiliário, compare as condições oferecidas por cada entidade bancária para perceber qual é a mais indicada para si.