Já pode associar o cartão de refeição ao MB Way. Saiba como

Já é possível pagar as compras online de supermercado com cartão de refeição através do MB Way. © DR

Os cartões de refeição são uma das formas mais comuns de as empresas pagarem o subsídio de alimentação aos seus colaboradores. Este cartão funciona como um cartão de débito pré-pago e normalmente é carregado pela entidade empregadora, todos os meses, com o montante de subsídio definido, sendo que o mesmo não pode ser convertido em dinheiro. E o valor é cumulativo para o mês seguinte. Assim, não tem de se preocupar se não usar a totalidade do valor durante o mês, pois não o vai perder.

Estes cartões podem ser usados em toda a rede de estabelecimentos do setor alimentar, desde que haja acordo comercial com a entidade emissora do cartão.

Regra geral, o cartão de refeição pode ser utilizado em restaurantes, cafés, lojas de conveniência e supermercados, por exemplo. Pode ser também usado para comprar outros artigos, como eletrodomésticos, roupa, sapatos, entre outros, desde que adquiridos em estabelecimentos do setor alimentar (um hipermercado, por exemplo). Ou até em postos de abastecimento pertencentes a hipermercados.

No entanto, este meio de pagamento tem algumas limitações. Por exemplo, não é possível pagar encomendas online do supermercado ou as entregas de restaurantes.

Mas esta limitação pode ser ultrapassada, associando o seu cartão de refeição ao MB Way. São cada vez mais os cartões de refeição que permitem fazer transações através do MB Way.

Como associar o cartão de refeição ao MB Way?

O processo é simples e não tem custos. Basicamente é o mesmo para adicionar qualquer outro cartão de débito ou crédito. Só tem de seguir os seguintes passos:

- Se ainda não tiver a aplicação MB Way, comece por descarregá-la para o seu telemóvel. É gratuita;

- Depois, dirija-se a uma caixa de multibanco, insira o cartão de refeição e escolha a opção "MB Way". Digite o seu número de telemóvel e o PIN do MB Way;

- Vai receber uma notificação no telemóvel e na aplicação, deslize o dedo para a esquerda até ver uma opção que diz "adicionar cartão";

- Insira os últimos quatro dígitos do cartão que associou no multibanco;

- Por fim, confirme a operação com o PIN do MB Way ou a impressão digital.

Quando quiser realizar pagamentos, deve selecionar na aplicação, por baixo do cartão de refeição, a opção "Pagar com MB Way". E depois só tem de escolher o meio que quiser para realizar a operação: QR Code, NFC ou telemóvel.

Desta forma, pode começar a usar o cartão de refeição para pagar as entregas do supermercado online, de restaurantes e até de plataformas digitais, como a Uber Eats ou a Glovo.

Que cartões podem ser associados?

Confirme nesta lista se o seu cartão de refeição pode ser associado ao MB Way.

- Euroticket Refeição Edenred;

- Cartão Refeição (Santander);

- Sodexo Refeição Pass (Millennium BCP);

- Caixa Break (Caixa Geral de Depósitos);

- Montepio Menu (Montepio);

- Mais Refeição Jerónimo Martins - Euroticket Refeição Edenred;

- BBVA Menu (BBVA);

- Ticket Restaurant.