O valor de um imóvel determina-se pela rentabilidade que pode gerar e as universidades têm a capacidade de aumentar esse valor devido à atração de estudantes que precisam de alojamento. Se uma instituição de ensino se fixa perto do sítio onde vive é expectável um impacto positivo nos valores das rendas e também nos preços dos imóveis.

O valor de um polo universitário já se tem vindo a evidenciar em Cascais e Sintra, por exemplo, onde nasceram a Nova SBE e o ISCTE Sintra, respetivamente.

O impacto é claro em Cascais, particularmente na zona de Carcavelos onde se situa a Nova SBE, inaugurada em setembro de 2018. De acordo com o Relatório de evolução do preço das casas do Idealista, em janeiro de 2019, quatro meses após a abertura da instituição, o valor por metro quadrado (m2) para arrendamento na zona de Carcavelos e Parede era de cerca de 13 euros. Atualmente está nos 16,2 euros por m2, mais 29,8% em relação a fevereiro de 2022.

Relativamente aos valores do mercado dos imóveis, à data da inauguração do polo universitário, em 2018, o preço por m2 fixava-se nos 2869 euros. Passado um ano, ascendia a 3024 euros. A fevereiro deste ano, o preço por metro quadrado situava-se nos 3930 euros - na extensão da zona de Carcavelos e Parede -, um aumento de 10,8% relativamente ao período homólogo.

No mesmo relatório do Idealista, e olhando para o centro de Carcavelos especificamente, o valor por metro quadrado ascendia aos 5106 euros, em fevereiro de 2023.

Contudo, é previsível que a evolução continue a ser muito positiva, especialmente porque, junto ao Bairro do Junqueiro, também em Carcavelos, vai nascer a Nova Medical School, cujas obras já começaram no final de 2021. Para referência, o valor atual do metro quadrado no Bairro do Junqueiro é de 4885 euros.

Não muito longe de Cascais foi inaugurado o ISCTE Sintra, em setembro de 2022, cujas instalações definitivas deverão estar prontas para inauguração em 2026, na Portela de Sintra. Esperam-se cerca de três mil alunos neste polo universitário.

Apesar de se tratar de um empreendimento que ainda não está totalmente concluído, já se verifica alguma variação nos preços para arrendamento e compra de imóveis. Por exemplo, em setembro de 2022, o valor do metro quadrado em Sintra era de 12,5 euros para arrendar - mais 1,5 euros face ao início desse ano -, e, em fevereiro de 2023, já ascendia a 15,4 euros por m2, um crescimento de 34,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com o Relatório de evolução dos preços das casas do Idealista, na zona de Sintra, o valor de mercado dos imóveis situa-se em 3367 euros por metro quadrado, mais 26,3% do que no ano passado e mais 128 euros do que em setembro de 2022, à data de inauguração da universidade. Especificamente na Portela de Sintra, os valores por metro quadrado situam-se nos 3439 euros.