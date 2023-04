Dinheiro Vivo 10 Abril, 2023 • 07:00 Partilhar este artigo Facebook

Quando entregar? Como posso ainda poupar? O que tenho de declarar? No vídeo desta semana, a especialista em Finanças Pessoais Ariana Nunes foca-se nas declarações fiscais, para ajudar a fazer o seu IRS e ver onde pode ainda poupar dinheiro.

É o mais recente episódio desta parceria com o Dinheiro Vivo, com um novo tema todas as segundas-feiras, para ajudar os leitores a melhorar a gestão das suas finanças.

Ariana Nunes, do canal Renda Maior, no Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica aqui o terceiro vídeo de finanças pessoais, este sobre impostos e com dicas sobre como entregar a sua declaração fiscal.

Na última semana, a especialista em Finanças Pessoais abriu caminhos para fazer um bom orçamento familiar. No primeiro vídeo, Ariana Nunes falou-nos sobre como funciona o cartão de crédito.

Na próxima semana há novos temas.

