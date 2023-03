O que deve excluir do CV e nunca referir numa entrevista de trabalho (Imagem de arquivo) © fizkes - stock.adobe.com

Se está à procura de emprego e conseguiu uma entrevista, sabe que preparar-se antecipadamente é importante para que seja bem-sucedido. Saber explicar os motivos que fazem de si a pessoa ideal para o cargo a que se candidatou é "meio caminho andado" para causar boa impressão.

Antes de ir à entrevista, deve rever o seu currículo e procurar informar-se sobre a empresa. Quanto mais souber sobre seu potencial empregador, maior probabilidade terá de conseguir o emprego.

Estes são alguns dados que deve excluir do seu currículo:

· Informação detalhada sobre os seus passatempos

Os seus interesses pessoais devem fazer parte do seu CV apenas se achar que são uma mais valia para a sua marca profissional. E mesmo assim, evite detalhar informação sobre este tema. E atenção, evite temas como futebol, política ou religião.

· Dados (demasiado) pessoais

Evite colocar dados como morada completa, número do cartão de cidadão, número da carta de condução, nacionalidade e, claro, estado civil.

· Escrita na terceira pessoa

Escrever na terceira pessoa pode soar demasiado pretensioso e transmitir uma ideia errada de si.

· O e-mail do seu atual emprego

Deve sempre usar um contacto pessoal no CV. Mas tenha atenção ao seu endereço de e-mail pessoal. Uma boa sugestão é criar um endereço no apenas com o seu nome e sobrenome. E se já estiver ocupado, acrescente números ou até a sua área profissional.

· Mentiras

Ser apanhado a mentir no seu CV não só irá impedi-lo de ingressar naquela empresa como poderá ter efeitos noutras empresas do mesmo setor no mercado de trabalho. Mesmo que não seja descoberto durante o processo de recrutamento, é provável que venha a acontecer mais tarde.

· Justificações sobre o fim dos contratos anteriores

Apenas se ficou sem desempregado na sequência de um processo de insolvência da empresa, pode dar essa informação no seu CV. Esqueça as justificações para o fim das suas experiências de trabalho, o empregador apenas poderá querer saber algo sobre o assunto numa fase posterior do processo de seleção.

Mas se é importante saber o que deve excluir do seu CV, é também necessário saber quais os erros mais comuns em que vários candidatos caem sem querer, e que podem fazer a diferença entre serem selecionados ou não. Assim, é essencial saber o que não dizer durante uma entrevista de emprego.

Revelar problemas com antigos empregadores

Se teve más experiências no passado, deve guardá-las para si. Nunca deve falar mal da sua antiga chefia, especialmente a um possível futuro empregador. O mais certo é que fique mal visto.

Pode falar dos motivos pelos quais tem essa opinião, sem fazer comentários negativos. Para além de demonstrar falta de profissionalismo, já dizia o ditado "Nas costas dos outros, vejo as minhas", que descreve na perfeição aquilo que o entrevistador poderá pensar, caso o faça.

Tocar em assuntos mediáticos ou controversos

Tal como deve excluir do seu CV, temas como política, a religião ou o desporto, por exemplo, devem ser assuntos para outra altura que não a entrevista de emprego. Pode correr o risco de estragar a sua oportunidade no caso de o entrevistador ter uma opinião contrária à sua.

Falar de outras entrevistas

Passar a ideia de que tem muitas opções de escolha com o objetivo de pressionar o recrutador pode não resultar. Só deve mencionar outras entrevistas se realmente existe uma forte hipótese de ser chamado para outro trabalho.

Mentir sobre as suas competências ou experiências

Mais uma vez, tal como não deve mentir no CV, também não o deve fazer aquando da entrevista de emprego. Mentir sobre as suas capacidades ou experiências será considerada uma grande falha pelo recrutador.

Deve ser realista e honesto consigo próprio, para que deixe transparecer que se sente confiante e seguro das suas capacidades. Dê informações relevantes e que o valorizem, mas não as invente. É importante que confie em si, no seu valor e reflita na razão pela qual considera que será uma mais-valia para o empregador.

Perguntar sobre quanto vai receber

Há momentos para tudo. E o tema do salário não é exceção. O melhor é deixar este tema apenas para quando for questionado pelo recrutador. É normal que lhe pergunte qual é a sua expectiva salarial. Deve por isso preparar-se na mesma para falar sobre o assunto.