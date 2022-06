O que fazer com o reembolso do IRS? (Imagem de arquivo) © Gustavo Bom / Global Imagens

A entrega da declaração de rendimentos ainda está a decorrer e termina a 30 de junho. O reembolso ou devolução de IRS acontece até 31 de julho para todos os contribuintes a que ela tenham direito. Mas já há muitos contribuintes que já receberam o seu reembolso.

Não existe um tempo exato pré-determinado para receber o reembolso do IRS, mas o Governo, este ano, demonstrou a sua intenção em estabelecer um prazo médio de 17 dias. No entanto, a duração deste processo vai variar de contribuinte para contribuinte.

No caso de ter entregue o IRS automático, por norma, os reembolsos costumam ser processados de uma forma mais célebre por parte das Finanças, sendo que o prazo projetado é de 12 dias.

Receber um dinheiro extra é sempre uma boa notícia, já que constitui uma folga no orçamento. É normal que planeie gastar esse dinheiro em férias ou numa compra que há muito desejava. Porém, e vivendo atualmente num contexto de alguma incerteza, pode também usar o reembolso do IRS para reforçar as suas finanças pessoais.

Crie ou reforce o seu fundo de emergência

Se os últimos meses foram mais complicados e o seu orçamento ficou mais apertado, o reembolso do IRS é uma boa oportunidade para criar (ou repor) o fundo de emergência.

Um fundo de emergência é uma almofada financeira para fazer face a imprevistos. Por exemplo, uma doença repentina, um acidente, uma situação de desemprego ou simplesmente uma avaria no automóvel ou em sua casa. São situações que não estão programadas, que não tem como prever e, por isso, pode não ter a disponibilidade financeira para se proteger.

O valor do reembolso não é suficiente para criar um fundo de emergência completo - este deve, pelo menos, o equivalente a seis meses de salário -, mas já é um bom começo e, por isso, deve ser uma das primeiras opções a considerar.

Salde as suas dívidas

Se tiver créditos em mãos, sobretudo cartões de crédito, aproveite para liquidar estas dívidas. Comece pelas que têm juros maiores ou pelas que consegue liquidar na totalidade.

Para além do cartão de crédito avance também para o pagamento antecipado do seu crédito pessoal ou automóvel. Saldar estes encargos vão dar-lhe mais folga orçamental e liberdade financeira.

Antecipe algumas despesas

Despesas como o IMI, IUC, seguros ou material escolar são sazonais e previsíveis. O reembolso do IRS pode ser uma oportunidade de acautelar estes gastos.

Se não sabe ainda o que fazer com este montante, mas sabe que vai precisar de encarar uma despesa grande nos próximos meses, pode ser uma boa ideia aproveitá-lo para responder a esse encargo. Desta forma não vai precisar de mexer no rendimento do mês.

Subscreva uma poupança

Abrir ou reforçar uma conta poupança ou subscrever um PPR são outras formas de usar o seu reembolso do IRS para dar maior solidez à sua situação financeira.

Ao poupar está a garantir que tem um pé-de-meia para usar para os mais variados objetivos: umas férias, um carro novo, um curso, entre tantos outros. Ou, caso invista num PPR, estará a acautelar o futuro e a preparar uma reforma mais tranquila.

Nos dias que correr, é possível abrir conta online - através do homebanking ou da aplicação móvel do banco -, pelo que pode receber o reembolso e aplicá-lo imediatamente numa poupança.

Aposte na formação

O valor que vai receber correspondente ao reembolso do IRS pode também ser uma forma de garantir a sua formação pessoal sem ter necessidade de recorrer a créditos bancários.

Se quer aperfeiçoar um idioma ou aprender uma nova competência que possa vir a ser útil para progredir na carreira ou até para rentabilizar um hobby, o reembolso do IRS pode ser o financiamento que precisava.

Se tiver filhos, pode usar também este dinheiro para abrir uma conta a que possam recorrer quando forem para a faculdade, ou para pagar propinas ou um curso de verão. Esse valor extra que recebe anualmente pode ajudá-lo a minimizar o seu esforço financeiro a longo prazo.

Lembre-se que o montante não deve ficar parado numa conta à ordem: opte por aplicá-lo num produto financeiro que pague juros acima da inflação (ou uma solução com capitalização de juros).

Aproveite para fazer obras em casa

Se precisa de fazer algumas obras, mudar a canalização, reparar o telhado, ou simplesmente uma pintura, o reembolso do IRS pode ser uma ótima ajuda.

Não é muito fácil para a maioria dos portugueses investir na sua própria casa com o seu orçamento mensal, pois acaba sempre por surgir algo mais urgente. Não se esqueça de que se um dia mais tarde quiser vender a sua casa, essas obras irão adicionar valor ao seu imóvel.

O reembolso do IRS pode ser uma ajuda para equilibrar as contas do orçamento familiar. Dependendo da sua situação financeira, das suas necessidades e do valor do seu reembolso, pode até distribuir o valor com diferentes propósitos.

O importante é que o seu reembolso seja útil para a gestão das suas finanças pessoais. Mantenha sempre presente o princípio da poupança sustentada e da prevenção de imprevistos, em favor da sua saúde financeira.

Como saber quanto vou receber?

Se já entregou a declaração de IRS, pode saber quanto irá receber de reembolso (se for o caso). Para isso, basta entrar no Portal das Finanças com o seu número de contribuinte e palavra-passe.

Depois deve clicar em IRS, ou pesquisar na barra de pesquisa. Na coluna do lado esquerdo, deve selecionar a opção "Consultar declaração". Após escolher o ano que pretende, serão disponibilizados os dados relativos à declaração entregue nesse mesmo ano.

Se a declaração estiver certa e a liquidação processada, o montante do reembolso estará visível.