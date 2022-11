O que não deve comprar antes da Black Friday

Porto, 23/11/2017 - Preparação das montras na rua de Santa Catarina para o Black Friday, dia de saldos e promoções.. . (Adelino Meireles / Global Imagens) © Adelino Meireles / Global Imagens

A Black Friday acontece todos os anos na última sexta-feira do mês de novembro. Porém, são muitas as lojas, especialmente online, que anunciam descontos e promoções antecipadamente. Apesar dos preços tentadores, existem alguns produtos que não vale mesmo a pena comprar antes deste período marcado pelos grandes descontos.

Ainda assim, é essencial fazer um planeamento. Para que possa comprar com consciência neste dia, deve planear as suas compras e definir numa lista aquilo que precisa de comprar, para que não acabe por comprar produtos desnecessários e gastar mais dinheiro do que pretendia. Por isso, estabeleça um orçamento com os artigos de que precisa e o valor que pretende gastar em cada um.

Tenha especial atenção às compras a crédito neste período. Leia o artigo Onde nunca deve pagar com cartão de crédito.

Outra dica importante é que vá acompanhando os preços dos artigos que pretende comprar para perceber se os descontos do dia são realmente vantajosos. No entanto, e tendo em conta o cenário de inflação e consequente perda de poder de compra que se vive atualmente, neste artigo deixamos-lhe alguns produtos que deve mesmo esperar e aproveitar para comprar na Black Friday.

Televisões na Black Friday

A televisão faz parte dos aparelhos em que investimos mais para o nosso lar. Por terem preços elevados, as televisões tendem a ter descontos expressivos nas promoções da Black Friday e por isso vale a pena aproveitá-los.

No entanto, tenha em mente que as televisões costumam ter muita procura nesta altura de grandes descontos e isso faz com que possam esgotar facilmente. Daí a importância do planeamento.

Grandes eletrodomésticos

Se precisar de comprar um frigorífico ou uma máquina de lavar ou secar a roupa também deve aproveitar os descontos da sexta-feira negra para o fazer. As promoções nos grandes eletrodomésticos costumam ser vantajosas, já que estes também são artigos essenciais nas nossas casas e muito dispendiosos.

Mobílias

Aproveitar a Black Friday para renovar a sua casa também pode ser vantajoso para as suas finanças. E numa altura em que tantas pessoas viram o seu modelo de trabalho mudar e se veem em casa a trabalhar, pode ser a oportunidade certa para aproveitar a chuva de descontos e fazer mudanças em gastar muito dinheiro ou para fazer aquele investimento que anda a adiar.

Computadores

Também os computadores são produtos alvo de grandes promoções nesta época. A maior parte dos portugueses aproveita a Black Friday para comprar produtos tecnológicos. Assim, é de esperar que a procura também seja elevada. Por isso, não se esqueça de analisar e planear antecipadamente estas compras.

Consolas de videojogos

As consolas de videojogos são também um produto ideal para comprar na Black Friday, uma vez que não apresentam grandes variações de preço. Uma vez que costumam ter preços elevados, os descontos tornam-se muito expressivos.

Viagens

Apesar de parecer pouco comum, também deve aproveitar a Black Friday para comprar viagens. As empresas de turismo também participam nesta iniciativa com promoções de pacotes, hotéis e passagens aéreas.

Por isso, pode conseguir grandes negócios. Para isso, não deixe de analisar bem o que irá comprar, ou seja, não se esqueça de comparar preços, condições especiais para viajar e a política de cancelamento. Pode aproveitar já para planear as férias do próximo ano e poupar.

Brinquedos

Também os brinquedos mais caros podem compensar uma espera até à Black Friday. Esta é uma boa altura para aproveitar e fazer compras de Natal para os mais novos.

Vestidos de noiva

Pode parecer estranho, mas se vai casar, por que não fazer uma pesquisa e analisar se pode poupar na roupa? Tal como todas as outras lojas, os estabelecimentos que vendem roupa de festa também aderem à Black Friday, por isso aproveite. Estas peças têm, por norma, preços bastante elevados. Por isso, pode fazer grandes negócios se aproveitar estes descontos.

Como saber se as lojas online inflacionam preços na Black Friday

É muito importante que vá acompanhando ao longo do tempo os preços dos produtos que pretende comprar na Black Friday. Isto porque, por vezes, as lojas aplicam um "truque" bastante comum nos períodos de descontos que é iludir os consumidores quanto ao desconto. Ou seja, levá-los a crer que o preço praticado na Black Friday é o mais baixo.

Saiba que existem regras. Os produtos em promoção devem apresentar os dois preços: o atual, com desconto, e o inicial, que será o praticado nos 90 dias anteriores. Além disso, as trocas após a promoção são sempre obrigatórias quando o produto tem defeito, em loja, ou nos 14 dias após a compra, em sites, neste caso mesmo sem defeito. Caso tenha problemas, pode sempre pedir para escrever no livro de reclamações e recorrer à ASAE.

Pode recorrer a ferramentas que mostram a oscilação do preço de determinado produto ao longo do tempo. Por exemplo, pode usar o Kuanto Kusta para comparar lojas ou produtos e depois verificar no comparador da Deco Proteste.