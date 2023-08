O que saber na hora de subscrever um seguro para o carro

Dinheiro Vivo 16 Agosto, 2023 • 00:01 Partilhar este artigo Facebook

O seguro automóvel é obrigatório por lei. Se tem carro, não pode circular sem esta proteção, além de que é essencial para se precaver em caso de danos ao seu carro ou a terceiros.

A oferta de seguros automóvel é vasta e variada e, na hora de escolher, deve ter em conta fatores como a utilização que vai dar ao carro. Ou seja, deve analisar se faz viagens longas com regularidade, por exemplo. Deve ainda ter em conta o valor do carro. Automóveis com valores comerciais maiores podem requerer seguros com mais coberturas.

Antes de avançar, é essencial fazer simulações para comparar quais as melhores ofertas para o seu caso.

Avalie necessidades

Como referido anteriormente, o seguro de responsabilidade civil automóvel, também conhecido como seguro contra terceiros, é obrigatório por lei. Porém, na hora de escolher um seguro para o seu carro deve avaliar as suas necessidades para perceber se faz sentido adicionar coberturas opcionais.

A ACP - Automóvel Club de Portugal aconselha, por exemplo, escolher em coberturas extra no caso de o automóvel ter um valor significativo. Pode fazer sentido fazer um seguro com coberturas extra, como assistência em viagem, proteção jurídica ou compensação pela privação da utilização do veículo, entre outras.

Também pode fazer sentido subscrever um seguro por danos próprios, o conhecido seguro "contra todos os riscos". Este seguro cobre danos no carro segurado, mesmo quando a responsabilidade dos mesmos é do proprietário.

Importa ainda salientar que existem seguros com mais ou menos coberturas, sendo que, para tomar uma decisão, tem de avaliar o risco e o nível de proteção que deseja ter e contra quais eventualidades.

Analise prémios, franquias e exclusões

Um seguro com maior cobertura vai ter um prémio mais elevado. O valor vai variar, sendo que é definido pelas seguradoras. E, além das coberturas, tem em conta a probabilidade de acontecimento dos riscos cobertos pelo seguro e o valor médio da indemnização a pagar.

Também são tidos em conta na definição do prémio fatores como o valor do carro, o histórico de acidentes, a franquia e a idade do condutor.

No caso da franquia, este é o valor que, em caso de acidente, vai ter de pagar. Imagine que em determinada cobertura, tem uma franquia de 100 euros. Isto quer dizer que se os danos forem de 500 euros, a seguradora apenas se responsabiliza por 400 euros.

A franquia é negociada entre o cliente e a seguradora, e pode até não existir. Ou seja, no caso de haver um acidente, os custos de reparação ficam totalmente a cargo da seguradora. Saiba que quanto mais baixa for a franquia, maior é o custo com o seguro.

Deve ainda analisar as exclusões do contrato antes de tomar a decisão de subscrever um seguro para o carro. As exclusões definem-se como danos, situações, eventos ou acontecimentos que não estão abrangidos pelas garantias do contrato. Pode encontrar estas delimitações nas condições gerais e especiais da apólice, que informam da redução da extensão de determinada garantia.

Os automobilistas já não têm de ter afixado no vidro do carro o dístico do seguro automóvel. De acordo com a Lei n.º 32/2023, a atual legislação "elimina a obrigação de afixação do dístico do seguro automóvel e procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, que institui o regime do sistema de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de agosto".

A lei explica que os documentos previstos no presente artigo podem ser emitidos e disponibilizados "através de meios eletrónicos, sem prejuízo da sua emissão e disponibilização em papel, sem custos acrescidos, a pedido do tomador do seguro"