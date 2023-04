Ofertas de emprego em queda. Conheça as profissões mais procuradas

Programadores de software, analistas de sistemas e diretores de investigação e desenvolvimento são as categorias com maior empregabilidade.

O volume de ofertas de emprego caiu 35% no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo de 2022, segundo o mais recente estudo da Fundação José Neves.

"Com exceção do quarto trimestre de 2022, as ofertas do primeiro trimestre de 2023 foram mais baixas do que as registadas em qualquer um dos trimestres do ano anterior", indica a instituição.

Ainda assim, e numa análise comparativa aos primeiros três meses do ano face a dezembro de 2022, verifica-se que "janeiro registou um forte aumento de 56% nas ofertas de emprego", de acordo com o mesmo inquérito. Ou seja, as ofertas do primeiro mês de 2023 foram mais de 1,5 vezes superiores às do último mês de 2022, mas voltaram a cair em fevereiro cerca de 21%.

Apesar de em março se ter verificado uma ligeira recuperação, cerca de 5% em comparação com fevereiro, o número de ofertas último mês do trimestre ainda foi 17% inferior ao registado em janeiro, aponta a Fundação José Neves.

Profissões mais procuradas

De acordo com o inquérito, "existem seis profissões no Top 10 das profissões mais procuradas no primeiro trimestre de 2023", que "envolvem uma forte componente tecnológica com ligação ao setor do comércio".

Os programadores de software foram os únicos que não alteraram de posição, mantendo-se no primeiro lugar do ranking, segundo o mesmo estudo.

Face aos primeiros três meses de 2022, os analistas de sistemas e os engenheiros biomédicos, de engenhos explosivos, de salvamento marítimo, de materiais, óticos e de segurança subiram posições, ocupando o segundo e quinto lugares da lista, respetivamente.

Conheça o ranking das profissões mais procuradas pelas empresas:

1º Programadores de software

2º Analistas de sistemas

3º Diretores de investigação e desenvolvimento

4º Pessoal de informação administrativa

5º Engenheiros biomédicos, de engenhos explosivos, de salvamento marítimo, de materiais, óticos e de segurança

6º Técnicos de apoio aos utilizadores das tecnologias da informação e comunicação (TIC)

7º Especialistas em publicidade e marketing

8º Empregados de escritório, técnicos de secretariado e operadores de processamento de dados

9º Operadores de caixa e outros trabalhadores relacionados com vendas

10º Contabilistas, auditores, revisores oficiais de contas e similares

Deste ranking saíram quatro profissões que deixaram de ser apetecíveis pelas empresas: empregados de mesa e bar; especialistas em recursos humanos; programadores Web e de multimédia; e representantes comerciais.

Em sentido inverso, entraram no top 10 as seguintes categorias: diretores de investigação e desenvolvimento; pessoal de informação administrativa; especialistas em publicidade e marketing; contabilistas, auditores, revisores oficiais de contas e similares.

A análise da Fundação José Neves revela ainda quais as profissões mais penalizadas, com um um decréscimo a nível das ofertas de emprego na ordem dos 75%:

Estas foram as profissões mais penalizadas, com decréscimo a nível das ofertas de emprego superior a 75%: operadores de instalações, da extração mineira e de processamento de minerais; trabalhadores qualificados do fabrico e decoração de artigos de vidro e cerâmica; engenheiros eletrónicos; trabalhadores de vidro de ótica, salineiros, fogueteiros, revestidores manuais e escolhedores.