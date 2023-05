Oito cuidados a ter na compra de imóveis

Porto e Vila Nova de Gaia © Igor Martins/Global Imagens

Desde avaliar a sua situação financeira a escolher o crédito à habitação que mais lhe convém, ao comprar uma casa deve ter em mente que este é um investimento com um enorme peso e, por isso, é necessário que seja bastante criterioso e exigente na sua escolha.

Fatores como o tipo de casa, a localização da mesma e aspetos técnicos devem ser bem avaliados antes de dar o grande passo.

Quais os cuidados a ter na compra de imóveis?

1 - Avalie a sua situação financeira

Antes de começar a procurar casa é importante que defina qual o orçamento que tem disponível.

Lembre-se que, além do dinheiro que investe na compra do imóvel, terá também de ter em consideração os gastos mensais com água, luz, gás, televisão e Internet, seguro habitação, IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e ainda todas as despesas de alimentação e bem-estar.

Um dos cuidados a ter na compra de imóveis é certificar-se que avalia bem a sua situação profissional e financeira para que tome uma decisão ponderada que não afete a sua estabilidade.

2 - Escolheu o melhor crédito à habitação?

Se está a pensar pedir um empréstimo, deve considerar e comparar todas as ofertas das instituições financeiras para que efetue a escolha mais benéfica para si.

Este é um dos cuidados a ter na compra de imóveis mais importante, pois estamos a falar de um montante avultado que terá muito peso no seu orçamento e cujas prestações ficará a pagar durante um longo período de tempo.

Certifique-se de que escolhe o crédito à habitação que oferece as melhores as condições, sendo cauteloso para não pressionar demasiado a sua taxa de esforço.

Esta é uma métrica que traduz a sua disponibilidade financeira para fazer face às despesas do dia-a-dia (tais como alimentação, transportes e combustível, educação e lazer) após o pagamento das obrigações mensais com créditos contraídos.

A taxa de esforço não deve ser superior a 33%, ou seja, a um terço dos rendimentos do agregado familiar.

3 - Pondere bem sobre o tipo de casa a escolher

Uma vez estipulado o montante disponível para investir na sua habitação, deve decidir que tipo de casa quer comprar. Será que prefere optar por um imóvel totalmente novo ou usado?

Se quer optar por uma habitação usada, comece por analisar o estado da mesma e perceber se esta precisa apenas de algumas melhorias ou se de uma remodelação completa. Faça as contas ao preço da casa mais eventuais obras que a mesma necessite e veja se realmente compensa ao invés de uma nova.

Outro dos cuidados a ter na compra de imóveis é informar-se sobre a data de construção para que possa comparar esse aspeto com o respetivo estado de conservação.

Se tem preferência por uma casa nova, não se esqueça de pesquisar sobre a empresa de construção e de tentar conhecer outras obras que a mesma tenha feito, de forma a perceber a qualidade do trabalho efetuado e conseguir, assim, ter alguma margem de comparação.

4 - Verifique toda a documentação do imóvel

É muito importante que verifique toda a documentação da casa antes de dar seguimento ao processo de compra.

Deve conhecer quem lhe está a vender a casa e saber se a pessoa em questão tem legitimidade para o fazer e ainda se não existem quaisquer ónus ou penhoras, arrendamento, hipotecas, usufruto associados à habitação. Pesquise, ainda, se existem dívidas de condomínio.

Outro dos cuidados a ter na compra de imóveis é o de analisar as plantas da casa. Perceba junto da Câmara Municipal se a obra é legal e se possui licença de habitação. Caso o imóvel tenha áreas construídas sem autorização, pode ter de pagar custos extra de licenciamento ou, num cenário mais grave, de demolição.

5 - Certifique-se que não existem encargos sobre o imóvel

Para ficar a saber se não existem ónus financeiros ou de propriedade, deve dirigir-se à Conservatória do Registo Predial e adquirir a Certidão de Teor.

Este documento contém todos os registos associados à habitação nele inscrito, nomeadamente a existência de penhoras ou hipotecas, se está livre de herdeiros ou se tem algum contrato de arrendamento ou usufruto por parte de terceiros.

Esta Certidão pode ser adquirida na Conservatória do Registo Predial ou no Registo Predial Online.

Para verificar se a habitação não tem encargos fiscais e se o IMI está em dia, deve dirigir-se às Finanças e solicitar informação sobre os impostos obrigatórios.

No que diz respeito a dívidas, todos os cuidados a ter na compra de imóveis são poucos.

6 - Preste atenção à localização e à acessibilidade

Não é apenas o estado da habitação que deve ter em consideração, sendo que também uma avaliação da localização e das acessibilidades são dois cuidados a ter na compra de imóveis.

Sabia que o preço da água e do IMI dependem do município onde vive? É importante que se informe sobre estes valores para que não seja apanhado de surpresa na altura de pagar as contas.

Uma boa localização do imóvel a nível de transportes e de acessos pode ser uma mais-valia no conforto do seu dia-a-dia e é, ainda, um fator que facilita a sua venda no futuro.

7 - Não se esqueça do Certificado Energético

É obrigatório que o vendedor lhe forneça o Certificado Energético do imóvel. Este documento é um indicador dos gastos que terá a nível de consumo de energia na sua casa para lhe proporcionar um nível de conforto aceitável. Verifique ainda a qualidade das portas, janelas, vãos e a existência de painéis solares.

Lembre-se de verificar a exposição solar da casa que irá, também, influenciar os custos energéticos. Uma casa que apanhe pouco sol terá mais custos de aquecimento no inverno e será mais suscetível a problemas de humidade.

8 - Aspetos técnicos do edifício também são importantes

Caso opte por um apartamento, deve ter em consideração não só a construção e aspetos técnicos da casa, como também do próprio edifício.

A nível exterior, preste atenção ao estado de conservação da fachada. Por norma, os custos de reparação e manutenção são bastante dispendiosos e suportados pelo condomínio, acabando por representar encargos mais elevados para os condóminos.

Em relação ao interior do edifício, procure anomalias na construção - por exemplo, alguns defeitos mais gerais, tais como fissuras, sinais de humidade e estado de conservação dos materiais.

Não deixe de ir ao detalhe e verifique o estado dos armários, bem como das instalações de água, gás natural e eletricidade.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.