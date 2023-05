Onde aplicar o meu reembolso do IRS para ganhar dinheiro?

Investir o reembolso do IR pode ser uma forma de rentabilizar este dinheiro extra. © DR

Se faz parte do grupo de contribuintes que vai receber reembolso do IRS, já sabe onde vai aplicar este dinheiro extra? Os reembolsos do imposto vão ser feitos até ao final do mês de julho.

O reembolso pode ser usado para pagar dívidas, aliviar despesas ou até mesmo repor o equilíbrio orçamental. Porém, outra opção - especialmente se não tem dívidas para pagar - é rentabilizar este montante, ou seja, aplicá-lo em produtos que o façam ganhar dinheiro ou poupar no longo prazo.

Investir em certificados de aforro

Se não quer fazer um investimento muito arriscado, atualmente, os certificados de aforro são o produto com capital garantido mais rentável do mercado. Podem ser subscritos em alguns balcões dos CTT ou pela internet, através da AforroNet, a plataforma da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, com um montante mínimo de 100 euros.

Estes produtos atingiram, em março, a taxa-base de 3,5% bruta - a taxa de juro máxima permitida por lei.

A grande vantagem dos certificados de aforro é que os juros são calculados todos os meses com base na média da Euribor a três meses. Ora, com a subida deste indexante, sobe também a taxa de juro.

Além disso, à taxa de juro fixada mensalmente, é ainda aplicado um prémio de permanência de 0,5% para os títulos detidos entre o segundo e o quinto ano de permanência, e 1% entre o sexto e o décimo ano. Ou seja, na melhor das hipóteses, a remuneração dos certificados de aforro pode atingir os 4,5% brutos.

O prazo dos certificados de aforro é 10 anos. Mas pode levantar o dinheiro antecipadamente, após três meses, sem qualquer penalização. Se não levantar a sua poupança antes, irá recebê-la, com os juros que tiver ganho, 10 anos depois.

Subscrever um PPR

Se ainda não tem um Plano Poupança Reforma, subscrever um é uma boa forma de aplicar o reembolso do IRS. Existem dois tipos de PPR: os fundos e os seguros, sendo que a diferença entre um e outro está no risco.

Os fundos PPR podem assemelhar-se a um fundo de investimento mobiliário, ou seja, neste tipo de aplicação, o aforrador pode perder o capital investido. Mas também pode ganhar muito mais do que nos seguros PPR. Por outro lado, os seguros PPR têm sim um capital garantido, e não existe o risco de perda do dinheiro investido.

Além de complementarem o valor da sua reforma, saiba também que os PPR concedem benefícios fiscais à entrada e à saída. Vai poder deduzir à coleta, na declaração de IRS, 20% do valor aplicado por ano. E quanto mais novo, mais pode deduzir. Estes são os limites:

· Até 35 anos: pode deduzir até 400 euros se tiver aplicado 2.000 euros;

· Dos 35 anos aos 50 anos a dedução vai até 350 euros, se tiver investido 1.750 euros;

· Dos 50 anos até à idade da reforma a dedução máxima é de 300 euros, sendo que deve ter aplicado 1.500 euros.

No que diz respeito aos benefícios fiscais na hora do resgate, os PPR pagam menos impostos que outros investimentos. Caso levante um PPR antes dos cinco anos, vai beneficiar de uma tributação de 21,5%. Já se o resgate for entre os cinco e os oito anos, a taxa aplicada é de 17,2%. Após os oito anos, o este levantamento fica sujeito a uma taxa de 8,6%.

Se mantiver o PPR até à idade da reforma, ou o resgate ocorra dentro das situações legalmente previstas, então pagará uma taxa de apenas 8%.

Melhorar a eficiência energética de casa

Este dinheiro extra também pode ser usado para reduzir a fatura da energia da sua casa. Como? Através do investimento na eficiência energética.

Por exemplo, através da colocação de janelas mais eficientes, painéis solares ou soluções de domótica vai notar um maior conforto e uma redução do valor das suas faturas. No longo prazo, esta opção, além de o fazer poupar, vai também valorizar a sua casa, caso a queira alugar ou vender.

Investir na formação

Investir na sua formação também pode ser uma forma de aplicar o reembolso do IRS para mais à frente ganhar dinheiro. Pode aproveitar para aperfeiçoar ou aprender uma nova competência que pode vir a ser útil na sua carreira profissional e não só.

Esta é uma forma de crescer dentro da sua empresa ou até abrir a porta a um novo emprego.

E por que não investir na formação em literacia financeira? Quanto mais informação tiver, melhores decisões vai tomar, tornando a sua vida financeira equilibrada.