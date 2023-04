Onde passar férias em Portugal e gastar pouco dinheiro?

Margens do Rio Corgo, um afluente do Rio Douro, mesmo junto à foz, em Peso da Régua. © Orlando Almeida / Global Imagens

Certamente já ouviu a expressão "ir para fora cá dentro". Isto é, ir de férias sem sais de Portugal. Apesar de pequeno, o nosso país oferece-nos uma grande variedade de experiências. Seja turismo de praia, montanha, aldeias pitorescas, cidade ou campo, há opções para todos os gostos.

E se orçamento não estica, isso não implica necessariamente que tem de abdicar de uns dias de férias. Portugal tem muitos recantos para descobrir e sem fazer o seu orçamento derrapar.

Neste artigo, tendo por base portais de pesquisa de viagens e blogues de viajantes, reunimos alguns destinos onde pode "ir para fora cá dentro" e gastar pouco dinheiro.

Gerês

O Gerês, situado no distrito de Braga, é o destino ideal para aqueles que apreciam a Natureza. No Parque Nacional da Peneda do Gerês pode fazer caminhadas, descobrir trilhos a cavalo, refrescar-se em cascatas e apreciar as paisagens de cortar a respiração.

Nesta zona, em época alta, os preços do alojamento começam nos 40 euros por noite, em época alta. E no que toca à gastronomia, também os restaurantes praticam preços bastante apelativos.

Peso da Régua

Se é fã da região do Douro, este destino é uma boa opção. Peso da Régua é uma cidade, do distrito de Vila Real, conhecida pela produção do Vinho do Porto e as suas paisagens naturais contribuíram para que o Alto Douro fosse classificado pela UNESCO como Património da Humanidade.

Pode aproveitar para fazer um dos famosos cruzeiros, participar em provas de vinhos e provar as demais iguarias da região.

Em época alta, a estadia nesta região custa a partir dos 40 euros por noite.

Mondim de Basto

Mondim de Basto pertence ao distrito de Vila Real. Além da paz do interior e do campo, neste destino pode encontrar uma das maiores cascatas de Portugal, com cerca de 200 metros de altura, que se dividem em quedas sucessivas que formam diversas piscinas naturais.

Se gosta do cenário montanhoso, descobrir trilhos, riachos e pequenas aldeias, não pode deixar de visitar Mondim de Basto. Os preços, em época alta, começam nos 35 euros por noite.

Aldeias de Xisto

O território das Aldeias do Xisto, no interior do país, está dividido em quatro zonas: Serra do Açor, Serra da Lousã, Zêzere e Tejo-ocreza.

Pode contar com praias fluviais de água cristalina, ar puro e paisagens a perder de vista.

Com uma oferta de alojamento renovada, mas mantendo-se pitoresca, este é um destino com preços bastante atrativos a considerar para passar as suas férias. Pode encontrar alojamento a partir de 30 euros por noite.

Alqueva

Para aqueles que gostam de adrenalina, o Alqueva desmitifica que no Alentejo só há sossego. O Alqueva é um dos maiores lagos artificiais da Europa, construído sobre o Rio Guadiana. Tem uma albufeira de 250 quilómetros quadrados e abrange vários concelhos alentejanos: Reguengos, Moura, Mourão, Portel, Alandroal, Serpa, Barrancos, Vidigueira e Olivença.

Eis algumas das atividades que pode praticar nesta região: desportos náuticos, BTT, voos em balão de ar quente, passeios a cavalo, passeios de barco, entre muitos outros.

A estadia, em época alta, começa nos 55 euros por noite.

Costa Vicentina

Se prefere praia ao interior, a Costa Vicentina é a escolha ideal. Pode encontrar um sem número de praias. Esta área faz parte do Parque Natural que começa mais a norte no sudoeste alentejano e que constitui a maior extensão de costa portuguesa sujeita a proteção.

Entre os locais a visitar, destacam-se Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Almograve, Odeceixe e a Arrifana.

Pode contar com preços a começar nos 45 euros por noite, em época alta.

Alcoutim

E rumando ao Algarve, um destino a considerar é Alcoutim, no distrito de Faro. Longe das multidões e da agitação dos centros turísticos do litoral algarvio, Alcoutim é o concelho que mais a nordeste se situa no Algarve.

Fazer caminhadas, ir à praia fluvial, perder-se em festas e romarias são algumas das coisas que pode fazer neste destino.

Em época alta, os preços do alojamento começam nos 50 euros por noite.