Os truques para ter salário disponível depois do dia 20 de cada mês

Tem por hábito chegar ao final do mês a contar os euros que ainda lhe restam na carteira? O cenário atual de inflação e subida de juros tem retirado poder de compra aos portugueses.

Se tem dificuldades em gerir o seu salário ao longo do mês, há hábitos que tem de mudar e alguns truques que deve começar a pôr em prática.

Saiba exatamente quanto ganha

Sabe exatamente quanto é que lhe cai na conta todos os meses? O salário líquido é o valor que recebe todos os meses depois de terem sido descontados todos os impostos.

É com este valor que vai contar para fazer face a todos os seus encargos mensais. Daí a importância de saber exatamente que valor é este.

Considere também outros valores que possa receber mensalmente como subsídios, horas extra, prémios ou bónus, apoios, mesadas, gorjetas, rendas extra, entre outros. Pode recorrer a simuladores, como este, para fazer o cálculo do seu salário líquido.

Pague todas as despesas fixas

Reúna todas as faturas dos seus encargos fixos mensais - água, luz, telecomunicações, renda ou prestação do crédito, seguros, etc - liste tudo e some os valores. Mesmo que não pague todas as despesas ao mesmo tempo, deve ter em consideração que esse montante vai ter de sair obrigatoriamente da sua conta. Por isso, deve colocá-lo logo de parte.

No final, vai ficar com a perceção de quanto do seu salário é preciso para conseguir pagar estes encargos fixos e de quanto sobra. Esta hábito é fundamental para gerir o seu salário de forma eficaz e ainda ter dinheiro disponível depois do dia 20 de cada mês.

E se quiser baixar este valor, repense os seus consumos em casa e reveja e renegocie os contratos com as empresas. Pode conseguir baixar as faturas mensais.

Retire um montante para a sua poupança

Poupar deve ser uma prioridade. Porém, se os seus rendimentos são apertados, é importante que assegure que tem dinheiro para pagar as suas despesas fixas antes de destinar um valor para a sua poupança.

Com base no valor que tiver sobrado do seu salário depois de pagos todos os encargos fixos obrigatórios, defina um valor para poupar. O ideal era colocar 10% do seu salário líquido de parte, todos os meses.

No entanto, se não conseguir, pode começar com montantes mais pequenos e ir ajustando ao longo do tempo. O importante é criar o hábito de colocar sempre algum dinheiro de lado destinado à poupança.

Pode até automatizar esta poupança para se tornar mais simples. Se definir um valor para poupar todos os meses e automatizar essa transferência, garante sem esforço mais segurança e estabilidade no futuro. É importante ter um fundo de emergência para recorrer em situações imprevistas.

Defina um montante para gastos opcionais

Depois de assegurar o pagamento de todas as despesas fixas e determinar um valor para poupar mensalmente, deve definir um montante para gastos opcionais. E que gastos são esses?

São gastos não essenciais, mas que te dão gosto fazer e ter: jantar fora, comprar roupa nova, ginásio, serviços de beleza ou uma subscrição de algum serviço, por exemplo.

Estas despesas podem ser ajustadas, uma vez que não são fixas como as anteriores. É aqui que vai gerir o seu orçamento de forma a chegar ao dia 20 de cada mês com salário disponível.

Viva de acordo com as suas possibilidades

Por fim, para garantir que faz uma gestão eficaz do seu salário, deve ser realista e viver de acordo com as suas possibilidades.

Em tempos de maior aperto, e talvez numa fase inicial em que ainda se está a organizar, o seu salário pode não chegar para tudo aquilo que gostaria de fazer, mas lembra-se de que é um processo e apenas temporário.

Só depois de alguma poupança assegurada é que deve pensar nos gastos que lhe dão gosto e mantê-los também o mais baixos possível. Deve esforçar-se ao máximo para não assumir despesas que não pode pagar.