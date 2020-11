Posso adiar a declaração de IVA e obrigações fiscais por causa da covid?

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Tem dúvidas sobre impostos, precisa de aconselhamento fiscal para melhor prever o futuro da sua empresa? Com a ajuda de quem melhor sabe, o Dinheiro Vivo responde a questões relacionadas com finanças e impostos no trabalho.

O prazo de entrega das declarações de IVA e outras obrigações fiscais foram adiados devido à covid?

Atendendo ao acentuar da atual crise pandémica, o Ministério das Finanças por despacho do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 9 de novembro, decidiu prorrogar os prazos das declarações do IVA bem como definir o calendário das declarações fiscais anuais a entregar em 2021.

Desta forma, foram anunciadas as seguintes alterações:

1. As declarações do IVA mensais e trimestrais a entregar nos meses de novembro de 2020 a maio de 2021 (declarações trimestrais do 3.º e 4.º trimestres de 2020 e 1.º trimestre de 2021 e as declarações mensais de setembro de 2020 a março de 2021) podem ser submetidas até ao dia 20 do mês respetivo e o pagamento ser feito até ao dia 25;

2. A declaração IES/DA será entregue nos mesmos moldes que no presente ano, sendo o formulário disponibilizado a partir do dia 1 de janeiro de 2021;

3. A modelo 10 pode ser submetida até ao dia 25 de fevereiro;

4. Os inventários continuam a ser comunicados sem serem valorizados, tal como no presente ano;

5. A declaração modelo 22 será disponibilizada a partir do dia 1 de março;

6. Continuaram a ser aceites até 31 de março as faturas em PDF, considerando-se faturas eletrónicas para todos os efeitos fiscalmente previstos.