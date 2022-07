Qual a melhor forma de pagar despesas no estrangeiro? (Imagem de arquivo) © Igor Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Julho, 2022 • 09:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se vai viajar para o estrangeiro, já pensou como irá fazer os pagamentos no destino? Existem várias opções: trocar dinheiro, caso vá para um lugar onde não seja usado o euro, ou então usar o cartão de débito ou crédito.

No caso de optar por trocar dinheiro, pode recorrer ao seu banco para trocar euros pela moeda que deseja. Porém é conveniente informar-se uns dias antes da disponibilidade de divisas no balcão onde se quer dirigir, para não correr o risco de não haver o montante que pretende.

Além disso, é também importante ter em conta que as moedas valorizam ou desvalorizam todos os dias e que, quer no banco, quer nas lojas de câmbios, vão ser cobradas comissões por estas operações.

Se optar por utilizar os cartões, há alguns cuidados a ter na utilização do multibanco. Em primeiro lugar, antes da viagem, é importante que se informe junto do banco se os seus cartões funcionam no país para onde vai.

Dentro da zona euro

Se vai de férias dentro da Europa, o mais provável é que não note grande diferença quando vai levantar dinheiro ou pagar com cartão. Desde que use o cartão de débito para fazer um levantamento em euros não lhe podem ser cobradas comissões. O mesmo acontece com os pagamentos com cartão de débito ou de crédito.

Esta regra aplica-se às operações em euros, coroas suecas e leus romenos realizadas nos países do Espaço Económico Europeu, assim como em Andorra, Mónaco, San Marino, Suíça e Vaticano.

Já se quiser usar o cartão de crédito para levantar dinheiro pode ter de pagar. O levantamento a crédito, também conhecido como cash advance, está sujeito a comissões, assim como acontece em Portugal. E não se esqueça, se não saldar a dívida no prazo previsto, ainda terá de pagar juros.

O cartão de crédito deve ser usado com cuidado e no caso dos levantamentos deve ser mesmo evitado. No entanto, não o deve deixar em casa.

Isto porque uma das vantagens é que estes cartões são facilmente aceites em estabelecimentos de todo o mundo. Além disso, o facto de terem seguros associados, como seguros de assistência em viagem, também pode vir a ser útil.

Por isso, se vai viajar, leve o seu cartão de crédito ao viajar, mas use-o com cuidado, para não ter uma surpresa menos agradável quando regressar de férias.

Fora da zona euro

Fora da zona euro, é diferente. Se vai levantar dinheiro com o cartão de débito, há uma comissão fixa para pagar. Por isso, compensa levantar o maior volume de dinheiro de cada vez, para minimizar as idas ao multibanco.

Também pode optar por fazer pagamentos diretamente com o cartão. Em comparação, as taxas de pagamentos com cartão são mais baixas.

Se o seu cartão tiver dupla função, ou seja, débito e crédito, regra geral, as máquinas ATM assumem que o levantamento é a débito. Mas deve ter atenção, porque há máquinas ATM, mais vocacionadas para turistas, configuradas para levantar dinheiro a crédito. Nessas situações, selecione a opção de levantamento a débito, em vez de crédito. Caso contrário, terá de pagar comissões.

Deve ainda ter presente que apesar de o país de destino poder ter acesso a todas as redes de cartões, o mesmo pode não acontecer com todas as máquinas ATM. Assim, antes de levantar dinheiro num multibanco certifique-se de que a máquina é compatível com o seu cartão.

Qual a melhor solução?

Se viajar para um destino abrangido pelas regras europeias não terá grandes preocupações na hora de fazer pagamentos ou levantar dinheiro. Porém, noutras regiões poderá ter de fazer contas para não gastar mais do que aquilo que pretende.

É sabido que andar com muito dinheiro consigo nunca é a melhor opção. Por isso, a melhor solução passa por um meio-termo. Levantar, de uma só vez, uma quantia que seja suficiente, por exemplo, para deslocações, refeições ligeiras e uma ou outra compra. E depois, usar os cartões - de preferência o de débito - para fazer os restantes pagamentos.

E se for necessário trocar dinheiro no local, pode ir já munido de montante na moeda local e trocar mais algum no destino. Quando precisar de trocar dinheiro, evite fazê-lo em aeroportos ou em pontos com muitos turistas, já que nestes locais as comissões de câmbio tendem a ser mais elevadas.

- Confira alguns cuidados a ter com a utilização de cartões no estrangeiro:

- Não perca o seu cartão de vista quando for fazer pagamentos;

- Peça sempre um talão que comprove as operações;

- Se detetar movimentos não autorizados, deve entrar em contacto imediatamente com o seu banco;

- Em caso de perda, roubo ou utilização não autorizada do seu cartão, deve contactar o seu banco o mais rapidamente possível.