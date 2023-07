Qual é a melhor altura para fazer um crédito consolidado?

multibanco cartao de credito dinheiro euro visa leonel de castro 28/07/06

Dinheiro Vivo 06 Julho, 2023 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O crédito consolidado é uma opção para quem tem mais do que um empréstimo e quer reduzir os seus encargos com as prestações.

Se tem mais do que um crédito ao seu encargo, como por exemplo, um crédito automóvel, um crédito pessoal e ainda cartões de crédito, a consolidação permite juntar os vários créditos num só, com melhores condições e uma única prestação mensal mais baixa. Sendo que, a taxa de juro do crédito consolidado é, regra geral, mais baixa do que a média das taxas de juros de todos os créditos que tinha anteriormente.

A redução da prestação acontece uma vez que a dívida passa para uma única entidade bancária, conseguindo uma "renegociação" das condições deste crédito único. Regra geral, também o prazo de pagamento é alargado, levando a que o montante em dívida se reparta por um maior período de maturidade, baixando assim os custos mensais.

Leia também: Crédito consolidado: opção mais vantajosa para reduzir encargos mensais?

Calcule a sua taxa de esforço

Esta opção pode ser vantajosa em momentos de maior aperto financeiro, uma vez que vai reduzir os seus encargos mensais. Por exemplo, num cenário de inflação e subida dos juros, como aquele que vivemos atualmente.

Pode também ser a solução para reequilibrar as contas depois de grandes despesas ou imprevistos financeiros.

O objetivo é sempre reduzir as despesas mensais e evitar o incumprimento. Por isso, é essencial calcular a sua taxa de esforço. A taxa de esforço indica o peso que os encargos com créditos têm no seu orçamento mensal.

Para uma taxa de esforço saudável, é recomendável que a soma da totalidade das prestações dos empréstimos que tenha não ultrapasse os 50% do seu rendimento. A partir deste patamar, o Banco de Portugal indica que as entidades financeiras não devem conceder um novo crédito.

Para fazer as contas, a taxa de esforço tem a seguinte fórmula:

Taxa de esforço = (Montante total de prestações financeiras / rendimento mensal líquido do agregado familiar) x 100

Se a sua taxa de esforço é superior a 50%, o crédito consolidado pode ser uma alternativa para reequilibrar as suas finanças pessoais.

Leia também: Saiba como se proteger da subida da Euribor

Quais os critérios para aceder ao crédito consolidado?

O primeiro requisito para poder fazer um crédito consolidado é não ter nenhuma prestação em atraso. Se estiver em incumprimento com alguma entidade financeira, não pode avançar com a consolidação.

Depois, para poder consolidar os créditos tem de ter mais do que um empréstimo (cartões de crédito também contam). Por isso, este produto financeiro, destina-se a quem tem, pelo menos, dois financiamentos - além do crédito habitação - e procura reduzir o encargo mensal com as prestações.

Finalmente, o banco vai avaliar o seu perfil de risco, por isso, deve comprovar que se encontra numa situação pessoal e profissional estáveis.

Leia também: O que deve saber sobre crédito consolidado

Quais são os riscos do crédito consolidado?

Apesar das vantagens do crédito consolidado, não se pode esquecer de que se trata de um novo empréstimo. Deve procurar estar sempre bem informado, fazer várias simulações e comparar propostas.

O crédito consolidado vai reduzir os seus encargos no momento. Mas não se pode esquecer de que ao alargar o prazo, poderá aumentar o montante total de juros suportados no final do contrato. Além disso, é essencial que tenha em mente que a nova folga orçamental deve ser bem gerida e não utilizada para novos créditos e despesas desnecessárias, para que possa tomar as rédeas da sua vida financeira.