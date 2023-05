Qual é a melhor altura para pedir um aumento salarial?

Pode ser oportuno pedir um auemnto salarial depois de receber um novo projeto mais desafiante ou novas responsabilidades dentro da sua empresa. © DR

Falar de dinheiro nem sempre é confortável, especialmente na hora de pedir um aumento ao seu chefe. Mas não se pode esquecer de que garantir que recebe um valor justo pelo seu trabalho é um direito básico.

Não existe propriamente um momento ideal para pedir um aumento de salário. Claro que não o vai fazer pouco tempo após a entrar na empresa, sendo que negociou a sua remuneração antes de entrar. Por isso, deve ponderar bem sobre este assunto e ser sensato.

Por exemplo, pode ser oportuno abordar esta questão depois de receber um novo projeto mais desafiante ou novas responsabilidades. Poderá ainda ser apropriado pedir um aumento de ordenado quando for feita uma avaliação do seu desempenho e receber um feedback positivo.

Da mesma forma, deve renegociar o seu salário se for evidente que existe uma diferença considerável entre o que ganha e os valores que são praticados no mercado para funções semelhantes àquelas que desempenha.

Porém, nunca se esqueça de ter em consideração a situação financeira da empresa. Se a sua organização estiver numa numa fase de expansão, conquista de novos mercados ou, por outro lado, enfrenta algumas dificuldades financeiras, pode ser difícil conseguir o aumento que pretende.

A Adecco Portugal, empresa especializada em recursos humanos, apresenta dicas para negociar um aumento salarial com assertividade.

Pesquise a média salarial de profissionais com as suas funções

Seja através de ex-colegas de formação ou colegas de profissão, ou mesmo através das redes sociais, de grupos do mesmo setor profissional, não é muito difícil saber qual é o salário médio para o seu cargo ou funções.

Não se esqueça de pesquisar pelo valor líquido. Isto porque o salário bruto está sujeito a descontos, nomeadamente Segurança Social e IRS, que variam de escalão em função do valor acordado.

Saiba qual a faixa salarial ideal para si

Imagine que o salário médio anual mais justo para o seu cargo, nível de experiência e localização está entre os 30 e os 40 mil euros brutos/ano. Certamente que o ideal seria apontar para o topo dessa faixa. Neste caso, isso quereria dizer que um salário entre 32 e 40 mil euros preencheria as expetativas.

É a chamada regra dos 80-100%. A parte inferior do seu intervalo de objetivo corresponde ao aumento mínimo de salário que aceitaria. Após negociar, é uma decisão que tem que ser colocada em perspetiva tendo em conta os seus objetivos. E não se esqueça: se, dentro da negociação a proposta final for menor à que estava à espera, pode sempre negociar outros complementos ou benefícios que lhe tragam valor.

Decida sobre um valor exato do salário

Depois de definir o intervalo, deve decidir o valor exato que vai usar para fazer o pedido de aumento salarial inicial e abrir a porta às negociações. E aqui é uma boa ideia começar pelo valor mais alto.

Isto porque, muito provavelmente, a sua chefia lhe vai contrapropor uma proposta de valor menor.

Use argumentos convincentes para justificar o aumento

Preparar-se para esta negociação é essencial. Deve demonstrar, através de métricas ou exemplos, o valor que trouxe para a sua empresa no tempo em que lá trabalhou. Realce também os resultados do seu trabalho com números concretos para quantificar o que traz para a mesa. Pode não ser possível em todos os casos, mas há sempre formas de medir o impacto que determinadas iniciativas têm numa organização.

Peça mesmo o aumento

No pior cenário, vai ouvir um "não". Apesar de não ser o cenário ideal, pelo menos, a sua chefia vai ficar a saber que não está satisfeito com o seu salário. A empresa pode até nem ter reunidas as condições para lhe dar um aumento nesse mês, mas pode ser considerado assim que houver possibilidades para tal ou pode receber outro tipo de incentivos que demonstrem que reconhecem o seu valor.

Por isso, arrisque. Tenha confiança no seu valor e profissionalismo. Não tenha medo de negociar e propor contraofertas. Contudo, também é importante que seja flexível sobre o seu aumento salarial.