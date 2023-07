Qual o melhor banco para abrir conta jovem em 2023?

© Artur Machado/Global Imagens

Saiba quais são os bancos com melhores ofertas para abrir conta jovem em 2023!

O que é uma conta jovem?

A conta jovem é uma conta bancária criada a pensar nos mais novos, que não têm rendimentos nem despesas significativas. As especificidades das contas jovem variam de banco para banco e, dentro do mesmo banco, podem ser diferentes de acordo com determinadas faixas etárias. Em regra, são disponibilizadas condições especiais que permanecem em vigor enquanto o jovem não atinge a idade-limite, que geralmente não ultrapassa os 30 anos.

Abrir uma conta jovem é fácil e tem vantagens, tanto para os mais novos como para os pais. Sendo pressuposto que o titular não tem uma atividade financeira frequente, o banco não cobra comissões de manutenção, nem despesas associadas à inatividade da conta. Também não paga por domiciliar pagamentos.

Alguns bancos atribuem condições especiais aos titulares de uma conta jovem que contratem um crédito para pagar a sua formação, ou um crédito pessoal, ou ainda um crédito para adquirir um automóvel. Numa conta jovem, é possível ainda estabelecer um limite diário para a utilização do cartão de débito, de forma gratuita.

Quais as ofertas em 2023?

Em Portugal, é possível abrir uma conta jovem em quase todos os bancos do mercado.

1. Conta Júnior, Banco CTT

O Banco CTT disponibiliza a Conta Júnior, destinada a jovens dos 0 aos 17 anos. O montante mínimo de abertura de conta é de 25 euros, e os titulares estão isentos de comissões de manutenção. A Conta Júnior inclui acesso ao homebanking bem como a transferências gratuitas dentro do espaço SEPA.

2. Opções do Bankinter

Na Conta Bankinter Filhos, para jovens dos 18 aos 25 anos, não existe um valor mínimo de abertura, e não são cobradas comissões de manutenção. Inclui acesso a um cartão de crédito Visa e a um cartão de débito sem anuidade.

O Bankinter coloca também à disposição a Conta BK Mini, para jovens dos 0 aos 17 anos. Neste caso, já é necessário o montante mínimo de 25 euros para abrir a conta, que disponibiliza um cartão de débito de forma gratuita a partir dos 14 anos, com limite de utilização diária de 50 euros.

3. Conta AGE, BPI

O Banco Português de Investimento disponibiliza a Conta AGE Júnior, para titulares com idade entre os 0 e os 12 anos. É necessário pelo menos 25 euros para abrir conta, e está isenta de comissões de manutenção. Os jovens com idade entre os 13 e 25 anos podem considerar a Conta AGE Jovem, que exige também o montante mínimo de 25 euros, onde podem beneficiar de um cartão de crédito e um de débito. Têm acesso ao MB Way de forma gratuita na BPI App.

4. Conta CaixaJovem Extracto, Caixa Geral de Depósitos

Na Caixa Geral de Depósitos pode encontrar a Conta CaixaJovem Extracto para titulares dos 0 aos 25 anos, sem despesas de manutenção. O montante mínimo requerido para abertura de conta é de 100 euros. Esta conta pode ser movimentada online, no Caixadirecta ou, a partir dos 12 anos, através do Mega Cartão Jovem, na rede Multibanco. A partir dos 18 anos, o jovem pode movimentar a conta com qualquer cartão de débito.

5. Opções do Crédito Agrícola

O Crédito Agrícola disponibiliza 3 tipos de contas jovem. A Conta 1, 2, 3 abrange jovens dos 0 aos 12 anos, sem montante mínimo de abertura, e permite a constituição de aplicações a prazo. Não permite o acesso a cartões.

Para os titulares entre os 13 e 17 anos, a Conta BeFree também não exige montante mínimo e é isenta de comissões. Concede acesso a produtos de poupança.

Por último, a Conta Superjovem abrange titulares com idade até 30 anos, e abre portas a vários produtos financeiros do banco com condições especiais.

6. Conta à Ordem com Futuro, EuroBic

O Banco EuroBic coloca à disposição a Conta à Ordem com Futuro, para jovens dos 0 aos 17 anos, com o montante mínimo de constituição de 25 euros, sem comissões. Prevê a possibilidade de atribuir um cartão de débito a maiores de 12 anos. Além disso, concede acesso a contas poupança.

Para os jovens dos 18 aos 25 anos, o EuroBic criou a Conta Cool, com o montante mínimo de constituição de 25 euros e sem comissões. Os titulares beneficiam de condições especiais no acesso a um crédito pessoal e também a um depósito a prazo.

7. Opções no Millennium BCP

O Millennium BCP disponibiliza três contas dedicadas aos mais jovens.

A Conta Júnior, para titulares dos 0 aos 13 anos, exige o montante mínimo de 150 euros e está isenta de comissões.

Os jovens dos 14 aos 17 anos podem contar com uma Conta Millennium BCP GO! UP, com o mesmo montante mínimo de constituição, mas com uma comissão de 1 euro por mês, acrescida do Imposto de Selo. Além disso, têm acesso a um Cartão Free Júnior, um Seguro de Responsabilidade Civil, e a operações digitais no website do Banco.

Para jovens dos 18 aos 30 anos, o Banco criou a solução Millennium GO!, que concede acesso a pagamentos digitais, compras online e à app. O montante mínimo de abertura é de 250 euros e é cobrada uma comissão de 1 euro por mês em caso de domiciliação de ordenado de valor igual ou superior a 500 euros (ou se aderir ao extrato digital).

8. Opções do Novo Banco

O Novo Banco dispõe de 4 tipos de contas para os mais jovens, de acordo com a idade. A Conta Movimento Júnior (dos 0 aos 12 anos) exige um valor mínimo de abertura de 40 euros. Esta conta fornece acesso ao banco online e ainda a investimentos especialmente selecionados. A criança poderá também ter acesso a um depósito a prazo de 3 anos.

A Conta Jovem (dos 13 aos 17 anos) requer o valor de 50 euros para abertura, e permite utilizar os canais digitais. Prevê acesso gratuito a um cartão débito jovem e um cartão pré-pago, com montante máximo diário. Há ainda acesso a vários produtos de poupança.

A Conta 18.25 foi criada para jovens dos 18 aos 25 anos, e exige um montante mínimo de 50 euros. O titular recebe, de forma gratuita, um cartão de débito e um cartão pré-pago.

Já a Conta 26.31 abrange jovens entre os 26 e 31 anos e beneficia das mesmas condições da conta anterior, com a vantagem adicional de aceder gratuitamente a um cartão de crédito.

9. Conta Stream, Santander

O Santander disponibiliza a Conta Stream, para jovens dos 0 aos 30 anos de idade. Se a abertura da conta for efetuada com Chave Móvel Digital, não tem nenhum montante mínimo (mas online ou através do balcão tem um montante mínimo de abertura de 5 euros).

É isenta de comissões e inclui um cartão de débito, gratuito até aos 25 anos. Conta também com um Seguro de Responsabilidade Civil Familiar, gratuito durante um ano, e permite efetuar transferências online gratuitas e ilimitadas, assim como MB Way.

Em 2023, que conta jovem deve escolher?

É importante ter em conta que, estando o jovem ainda a estudar, os rendimentos disponíveis serão curtos. "Dessa forma, os custos associados à conta serão um fator predominante. Custos de manutenção de conta, cartão de débito ou de transferências (não esquecendo a importância que o MB Way já tem na vida de muitos jovens) são condições a ter em conta para esta equação", salienta Bruno Garcia, partnerships team manager do ComparaJá.

"Outro critério relevante será a usabilidade e segurança da app associada a essa conta, visto que grande parte da sua utilização deverá ser efetuada no telemóvel", reforça. "Assim, além de ser importante a app ser user friendly, importa garantir que questões como uma autenticação de 2 fatores ou definição de limite de gastos estão garantidas."

Sendo a literacia financeira em Portugal ainda muito esquecida, uma app bancária que vá disponibilizando recursos educacionais nesse âmbito será sempre uma mais-valia. Se quer começar já a precaver o futuro dos seus filhos e a ensinar-lhes uma boa gestão financeira, considere os fatores analisados para escolher o melhor banco para abrir uma conta jovem.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.