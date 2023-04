Quando posso mudar o crédito à habitação para outro banco? © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Se tem um crédito à habitação com taxa de juro variável, já sentiu no seu orçamento o impacto da subida da taxa Euribor. O aumento dos encargos mensais faz com que seja importante procurar formas de poupar.

Transferir o crédito à habitação para outro banco que lhe ofereça melhores condições é uma forma de reduzir a despesa mensal com a prestação. Como?

- Reduzindo o spread do seu crédito habitação;

- Reduzindo o valor dos seguros obrigatórios, através da transferência das apólices para outra entidade;

- Removendo produtos associados ao contrato;

- Alterando com maior facilidade o prazo do contrato;

- A nova avaliação do imóvel poderá revelar uma valorização do preço da sua casa.

A partir de que momento posso transferir o crédito?

Não há um limite temporal a partir do qual se torna possível transferir o crédito à habitação para outra entidade. Aquilo que será tido em conta são os limites do Loan-to-value (LTV) recomendados pelo Banco de Portugal e o montante que já amortizou do seu crédito.

Como desde 2018 os bancos só podem financiar até 90% do valor do imóvel, é esta a regra que será aplicada, já que a transferência implica um novo contrato.

Ou seja, imagine que pagou 150 000 euros pela sua casa, mas ainda tem capital em dívida no valor de 140 000 euros. O novo banco para onde quer transferir o seu empréstimo não pode financiar esse valor, uma vez que é superior a 90% do valor a que o imóvel foi comprado.

Porém, se a dívida for até 135 000 euros, já cumpre os requisitos, podendo assim transferir o seu crédito habitação.

Mas atenção, se tiver pedido o crédito há mais de dois anos, o banco vai considerar apenas o valor de avaliação e não o da aquisição.

Se está a pensar transferir o seu crédito, analise bem todas as cláusulas do contrato, para estar bem informado. Pode encontrar limitações de prazos para a amortização antecipada ou questões que possam interferir no processo.

Para saber quanto pode poupar com a transferência de crédito, pode recorrer a ferramentas como esta.

Como posso transferir?

Se pretende avançar com a transferência de crédito vai ter de reunir e analisar propostas de vários bancos. Pode fazê-lo por si, dirigindo-se diretamente aos bancos, ou recorrendo a um intermediário de crédito, que tratará de todo esse processo por si.

Para isso, vai precisar da maioria dos documentos que entregou para a aprovação do crédito para comprar a sua casa.

- Documento de identificação e comprovativo de morada;

- Mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal;

- Última declaração de IRS e nota de liquidação;

- Recibos de vencimento dos três últimos meses;

- Extratos bancários dos últimos meses;

- Declaração da entidade patronal sobre a sua situação profissional;

- Cópia da escritura da sua casa;

- Comprovativo de IBAN.

A transferência tem custos?

Transferir o crédito habitação para outro banco implica fazer um novo contrato, como já referimos. Isso quer dizer que vai ter de fazer um reembolso antecipado do seu empréstimo ao seu banco atual.

A amortização antecipada está sujeita ao pagamento de uma comissão. A comissão de reembolso antecipado varia consoante o tipo de taxa de juro. Se o seu contrato tiver uma taxa de juro fixa, a comissão máxima de reembolso antecipado é de 2% do valor da dívida. Já se tiver um crédito habitação com uma taxa de juro de variável, a comissão máxima é mais baixa, 0,5% do capital em dívida.

Comissão por amortização antecipada suspensa até final do ano

Contudo, e até 31 de dezembro deste ano, está suspensa a cobrança da comissão de amortização antecipada, de 0,5%, relativa aos créditos com taxa de juro variável. Durante este período, não se aplica também a cobrança de imposto do selo sobre a comissão em causa. Esta medida foi adotada pelo governo no final do ano passado, no âmbito do plano de resposta ao aumento dos juros e dos preços. Mantém-se, porém a cobrança de comissão no caso de créditos a taxa fixa.

Ou seja, em 2024 os mutuários com taxa variável terão de voltar a suportar esta despesa se quiserem amortizar antecipadamente o empréstimo com taxa de juro variável.

Mas há mais encargos. Isto porque terá de fazer uma nova avaliação do imóvel, uma nova escritura, pagar comissões cobradas pelo banco e pode ter outras despesas previstas no seu contrato.

Há bancos que suportam estes encargos total ou parcialmente. Mas, no caso de ter de pagar todas estas despesas, faça as contas e pondere se a transferência de crédito vai compensar.