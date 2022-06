Quantas faltas posso dar no trabalho? (Imagem de arquivo) © Pixabay

Ao longo de toda a vida profissional, faltar ao trabalho ocasionalmente é inevitável. Seja por doença, luto ou por outros motivos de força maior, todos já tivemos de nos ausentar do nosso emprego. A falta consiste numa violação do dever de assiduidade e as suas consequências estão previstas na lei.

De acordo com o artigo 248.º do Código do Trabalho, considera-se falta a ausência do trabalhador do local em que devia desempenhar a sua atividade durante o período normal de trabalho diário.

No caso de essa ausência ser de períodos inferiores ao período normal de trabalho diário, os respetivos tempos são somados. E se a duração do período normal de trabalho diário não for uniforme, considera-se a duração média.

Que faltas pode justificar?

Há vários motivos que podem justificar as faltas ao trabalho, quer sejam relacionadas diretamente com o próprio trabalhador ou com a sua família.

No que diz respeito ao casamento, o trabalhador pode faltar durante 15 dias seguidos.

O trabalhador tem também direito a faltar ao trabalho devido ao falecimento do cônjuge ou de outro familiar. O número de dias que pode faltar vai depender do grau de parentesco ou afinidade.

Por morte de filhos, enteados, genros e noras, tem direito a 20 dias de faltas justificadas. Cinco dias em caso de falecimento do cônjuge ou unido de facto, assim como de pais ou sogros e de dois dias por morte de irmãos ou cunhados, avós, bisavós, netos e bisnetos.

São justificadas as faltas que se devam "a facto não imputável ao trabalhador", ou seja, aquelas que resultam de prescrição médica no seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente assistida, doença, acidente ou cumprimento de uma obrigação legal.

No caso de ser trabalhador-estudante, as faltas que der em dias de exames ou nas vésperas também são justificadas. Se tiver provas em dias consecutivos, ou mais do que uma prova no mesmo dia, pode faltar tantos dias quantas as provas, mas para estes dias contam os dias de fim de semana e feriados. No entanto, estas faltas não podem ultrapassar os quatro dias por disciplina em cada ano letivo.

Se tem filhos, pode justificar as faltas que der para lhes prestar assistência, em caso de doença ou acidente. Sendo menores de 12 anos ou se, independentemente da idade, sofrerem de deficiência ou doença crónica, tem direito a faltar até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização. Caso tenham 12 ou mais anos de idade, pode dar até 15 dias de faltas. Em ambos os casos, acresce um dia por cada filho.

No caso dos trabalhadores com filhos, a lei prevê ainda que possam faltar para se deslocar à escola dos filhos, desde que estes sejam menores. No entanto, só é possível faltar até quatro horas por trimestre, por cada filho.

No que toca aos avós, estes podem faltar até 30 dias consecutivos a seguir ao nascimento de um neto, desde que este viva em sua casa e seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos. Aos avós também está reservado o direito de faltar para prestar assistência ao neto menor, em caso de doença ou acidente ou, independentemente da idade, que tenha deficiência ou doença crónica. Contudo, este direito só é concedido se o fizerem em substituição dos pais, caso estes já não possam.

Em caso de doença ou acidente do cônjuge ou da pessoa com quem viva em união de facto, o trabalhador também pode faltar ao trabalho até 15 dias por ano para lhes prestar assistência que seja inadiável e imprescindível. A estes 15 dias podem somar-se mais 15, se o seu cônjuge ou unido de facto tiver uma deficiência ou doença crónica.

Também é possível faltar até 15 dias por ano para prestar assistência a um parente na linha reta ascendente - isto é, pais, sogros e avós - ou no 2.º grau da linha colateral - irmãos e cunhados. No caso de assistência a parente na linha reta ascendente, não é obrigatório que pertençam ao mesmo agregado familiar.

No caso de pertencer a uma estrutura de representação coletiva, como associações sindicais, comissão de trabalhadores ou representantes dos trabalhadores, pode também faltar justificadamente para desempenhar funções relacionadas com esse cargo.

Além disso, os trabalhadores que sejam candidatos a cargos públicos também beneficiam de justificação das faltas durante o período legal da campanha eleitoral.

As faltas justificadas são pagas?

Regra geral, as faltas justificadas não têm impacto nos seus direitos enquanto trabalhador. Porém, há algumas situações que preveem a perda de retribuição, mesmo que justifique a falta.

Por exemplo, se ficar doente e tiver direito a baixa médica, recebe a respetiva compensação por parte da Segurança Social ou outro sistema de proteção social semelhante. O mesmo se passa em relação às faltas por acidente no trabalho, no caso de ter direito a subsídio ou seguro.

Também as faltas para assistência a membro do agregado familiar ou as que sejam autorizadas ou aprovadas pelo empregador implicam perda de vencimento, salvo se houver outra prática por parte da empresa.

Quando devo comunicar a falta?

A comunicação da falta é uma obrigação por parte do trabalhador. Quando a falta for previsível, esta deve ser comunicada ao empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com uma antecedência mínima de cinco dias. No caso de a antecedência não puder ser respeitada, a comunicação ao empregador deve ser feita assim que possível.

Se a falta for por motivo de candidatura a cargo público durante o período legal da campanha eleitoral, esta deve de ser comunicada ao empregador com a antecedência mínima de 48 horas.

Se a falta não for comunicada, pode ser determinada como injustificada.

De salientar ainda que o empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação da falta, exigir ao trabalhador que apresente uma justificação.