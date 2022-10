Quatro aspetos importantes a ter em conta ao pedir crédito pessoal

© INA FASSBENDER/AFP

ComparaJá 04 Outubro, 2022 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está a pensar em pedir crédito pessoal? Não o censuramos, uma vez existirem motivos tão válidos como abrir o próprio negócio, ajudar um amigo a fazê-lo, comprar um carro com mais lugares (a família não para de aumentar) ou simplesmente investir numa viagem ou tirar um Doutoramento no estrangeiro. Se é isso que pretende, então vá em frente.

Comparar ofertas de crédito pessoal

Porém, convém ter em conta alguns aspetos bem relevantes. Destacamos mais abaixo quatro desses tópicos.

1. As comissões bancárias

Tal e qual como na abertura de uma conta bancária, também algumas instituições (não todas) cobram um valor ou comissão de abertura e ainda aquilo a que se chama Formalização de Pedido de Crédito e Comissão de Dossier, cujos valores variam consoante o montante e prazo do crédito.

Para além destas, ainda existe a comissão de amortização antecipada, que alguns bancos cobram quando se pretende liquidar uma parte substancial do valor ao pedir crédito.

Algumas instituições, como é o caso do Unibanco ou da Cofidis, não cobram qualquer valor por abertura de conta ao pedir crédito, devendo-se isso ao facto de a pessoa não ter de ser cliente da instituição para ter acesso ao crédito. Pode, portanto, fazer o pedido e associar a sua conta à ordem de qualquer outro banco.

2. Pedir crédito pessoal: com ou sem seguro de vida associado?

É um fator bastante importante a ter em conta na altura de pedir crédito, pois em muitas instituições, apesar de o seguro de vida poder ser facultativo, quando não o é pode acrescer um valor até 20% sobre o montante pedido.



Algumas das condições para ter acesso a esse seguro de proteção ao crédito (por exemplo, para beneficiar da garantia Incapacidade Temporária Absoluta - ITA) passam por:

. Ter menos de 65 anos de idade;

. Não auferir nem ter solicitado qualquer tipo de subsídio;

. Não auferir nem ter solicitado uma pensão por invalidez.

O que é certo é que, em muitos casos, quando se pede e aceita contratar qualquer tipo de seguro que esteja associado ao crédito, apesar de este vir a acrescer um valor na mensalidade a pagar, aumentam as hipóteses de financiamento. Logo, em caso de dúvida e podendo pagar esse extra, valerá talvez a pena.

3. A importância da TAEG e da TAN ao pedir crédito

No momento de analisar a proposta é deveras importante avaliar o valor da prestação mensal, mas isso não basta; até porque está dependente daquilo a que se chama TAN (Taxa Anual Nominal), isto é, a taxa usada no pagamento dos juros. Quando o pagamento é feito de forma mensal, terá de ser dividido por 12; no caso de cálculos semestrais, por 2; ou 4 no caso de pagamento trimestral.

No caso concreto da TAEG (Taxa Anual Efetiva Global), este é o indicador que irá comparar o custo real do crédito pessoal que está prestes a pedir, daí ser importante ter em conta na decisão final.

4. Campanhas promocionais - "os saldos" das instituições financeiras

Tal como na época dos saldos - sejam lojas de vestuário, tecnologia, mobiliário ou do que for, também as instituições fazem as suas campanhas promocionais para tentar agarrar potenciais clientes e conseguirem mais alguns financiamentos fechados à sexta-feira de cada semana.

Esse tipo de campanhas geralmente apresentam taxas relativamente mais baixas, consoante o prazo pretendido (Exemplo: taxa fixa de 4,80% a 8,95%%, com prazos de 24 a 84 meses).

Uma vez que já aqui foram expostos alguns critérios relevantes a ter em conta antes de pedir crédito e assinar qualquer contrato, cabe agora a si analisar bem a sua necessidade e as propostas obtidas. Pode fazê-lo na nossa plataforma de comparação de crédito pessoal e garantimos-lhe que após este brainstorming de conceitos a sua escolha tornar-se-á bem mais simples. O princípio é e será sempre o mesmo: nós comparamos, você poupa.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.