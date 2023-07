Quatro destinos para conhecer Portugal de comboio nestas férias

© Thomas Meyer/Global Imagens

Ir para fora cá dentro é uma opção de férias para quem quer aproveitar o que de melhor Portugal tem para oferecer. Apesar de pequeno, o nosso país oferece-nos uma grande variedade de experiências. Seja turismo de praia, montanha, aldeias pitorescas, cidade ou campo, há opções para todos os gostos.

E porque não aproveitar para viajar de comboio? A CP - Comboios de Portugal sugere alguns destinos e rotas para conhecer Portugal percorrendo os caminhos de ferro.

Neste artigo, fique a conhecer quatro dos itinerários ferroviários portugueses mais bonitos.

Alfa pendular até Guimarães

Viajar no alfa pendular, o comboio de alta velocidade português, promove conforto e rapidez qualquer que seja o destino.

Visitar a cidade berço é uma experiência a não perder. Guimarães é a segunda maior cidade do Minho, e tem vários pontos de interesse. Pode visitar o Castelo de Guimarães, o Padrão do Salado e a Igreja e Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Outros espaços icónicos da cidade são a Casa do Museu Alberto Sampaio, o Museu Arqueológico Martins Sarmento e o Centro de Artes Internacional José de Guimarães.

A partir de Lisboa, são 350 quilómetros de distância. A viagem de ida tem um preço médio de 34 euros e pode durar entre 3h30 e 6h30.

A partir do Porto, a viagem é mais curta. Por exemplo, partindo da Estação da Campanhã, pode fazer um percurso que demora cerca de uma hora. O preço normal para fazer estas viagens de comboio é de 3,25 euros.

Comboio histórico na margem do rio Douro

Percorrer os caminhos-de-ferro ao longo das margens do rio Douro vai certamente proporcionar-lhe momentos único. Esta viagem entre Régua e Tua, conta com um programa de uma tarde - organizado pela CP -, com partida desde a Régua. Haverá uma paragem no Pinhão, seguindo-se depois até ao Tua, para posteriormente se chegar de novo à Régua.

No programa existem também algumas paragens estratégicas, havendo tempo em cada destino para aproveitar ao máximo os lugares.

Para a região norte, o valor desta experiência é de 47,50 euros e para quem partir de Lisboa tem 57,50 euros. As crianças pagam menos.

Rota da Bairrada

Outro programa criado pela CP é a rota da Bairrada, conhecida zona do leitão. Pode escolher o programa de um dia ou de apenas meio-dia.

O programa de um dia contempla uma visita guiada ao Museu do Vinho da Bairrada e almoço e degustação de vinhos. Pode também visitar o Museu Aliança Underground, momento destinado ao brinde final. O custo da viagem de comboio é 73,5 euros para quem vem de Lisboa e 64,5 euros para quem parte do Porto.

Se optar por um programa mais curto, pode realizar uma visita à Associação da Rota da Bairrada, onde haverá espaço para uma prova de vinhos e degustação de queijo e enchidos com pão regional.

Praias algarvias

Sem qualquer programa especial, pode ainda percorrer as praias do Algarve, do sotavento ao barlavento. Ou seja, desde Vila Real de Santo António até Lagos.

Esta linha regional cobre praticamente toda a costa algarvia e pode contar com um máximo de 3 horas de percurso. O objetivo desta rota é apreciar as pequenas vilas e praias do Sul do nosso país.

A linha algarvia conta com 15 estações principais, entre outras paragens secundárias. Nem todas estão junto à praia. As que melhor servem para esse efeito são a da Fuzeta, a de Portimão e a de Lagos e Meia Praia.

Esta travessia custa-lhe 9,50 euros.

