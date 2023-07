Quatro dicas para ajudar os seus filhos a poupar

(Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A poupança é um conceito que deve ser inserido desde cedo na vida das crianças. Afinal, já diz o ditado popular: "é de pequenino que se torce o pepino".

Não existe uma idade certa para começar a ensinar o seu filho a poupar. Mas, quanto mais cedo introduzir a literacia financeira na vida das crianças, melhor.

A partir dos três anos de idade já pode começar a explicar-lhe alguns conceitos básicos. Depois, à medida que o tempo vai passando, e com a entrada na escola, poderá introduzir novos conhecimentos da poupança e da gestão de dinheiro.

Neste artigo, deixamos algumas dicas de como os pais podem ajudar os filhos a poupar.

Promova o uso do mealheiro

No que toca a crianças mais novas, o conceito de mealheiro funciona bem uma vez que os vai incentivar a cuidar do seu próprio dinheiro.

Podem até definir objetivos em conjunto: um brinquedo, uma viagem ou algo que queiram muito fazer. Vai tornar-se mais apelativo para as crianças.

Por vezes, pode ser difícil explicar às crianças porque é que não podem comprar algo que tanto querem. É essencial que entendam que, muitas vezes, só poupando podem conseguir adquirir o desejado.

Aposte numa aprendizagem didática

A brincar também se aprende, por isso, recorra a livros e jogos didáticos que ensinem a poupar. Atualmente, existem no mercado muitos livros infantis que abordam conceitos básicos de literacia financeira de uma forma divertida e adequados às várias idades.

O mesmo se aplica a jogos como o Monopólio, por exemplo, ou até jogos virtuais como The Sims.

Dê uma semanada ou mesada ao seu filho

Ao dar uma semana ou mesada ao seu filho, vai estar a incutir-lhe a responsabilidade de tomar decisões sobre o seu próprio dinheiro. A decisão deve ter com conta as idades. Pode começar por dar um valor semanal, quando são mais novos, uma vez que a criança ainda não terá uma boa noção de gerir dinheiro num prazo mais longo.

Mais tarde, pode depois passar a dar uma mesada, pois é esperado que o seu filho já tenha mais responsabilidade e já tenha aprendido alguns conceitos importantes no que toca à gestão do dinheiro.

Seja um exemplo

Por fim, mas essencial, deve ser um exemplo para os seus filhos. As crianças moldam-se ao comportamento dos adultos que têm como referência e, no que toca à relação com o dinheiro, não é exceção.

Não fará sentido ensinar os filhos a poupar e, ao mesmo tempo, ser consumista e tomar decisões impulsivas, comprando várias coisas desnecessárias.

Fale abertamente sobre dinheiro com eles e quando forem às compras, pode aproveitar para lhes ensinar o que é necessário e o que não é. Podem também comparar os preços dos produtos em conjunto. E no final, mostre-lhes o talão das compras e façam contas, inclusive a contagem do troco