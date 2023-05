Quer construir uma casa pré-fabricada. Saiba como obter financiamento.

Dinheiro Vivo 12 Maio, 2023 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nos últimos anos, têm surgido em Portugal novas soluções construtivas. Módulos construídos em fábricas, que, posteriormente, são transportados para o terreno onde se realiza a montagem final. As casas pré-fabricadas são um bom exemplo de como é possível oferecer condições de habitabilidade a preços mais acessíveis e por um período mais curto. Apresentam, no entanto, características específicas e diferentes das construções convencionais, o que influencia a avaliação do risco e a decisão do banco em conceder (ou não) uma linha de crédito para este efeito.

Por outro lado, a oferta de financiamento para a compra deste tipo de habitação ainda não é muito vasta. Como alternativa, poderá negociar com as instituições financeiras a contratação de um empréstimo para este objetivo dentro das linhas tradicionais do crédito à habitação.

Tal como sucede nos restantes pedidos de financiamento, não é garantido que o banco conceda crédito. Entre vários fatores, a aprovação dependerá do projeto de casa pré-fabricada que for apresentado. Por exemplo, se a casa for amovível, dificilmente o banco a aceitará como garantia. As dificuldades poderão também ser sentidas no momento da contratação de um seguro multirrisco, uma vez que a oferta é também reduzida para este segmento.

Um outro aspeto a salientar é que as condições de financiamento para a construção de casas pré-fabricadas são diferentes face às praticadas no crédito à habitação convencional: os prazos máximos de amortização são consideravelmente mais curtos e as taxas de juro mais elevadas.

Para viabilizar o financiamento deste tipo de habitação existem duas soluções alternativas. Uma das possibilidades pode passar pela contratação de um crédito pessoal. Se essa for a sua opção, tome especial atenção às taxas de juro oferecidas (uma vez que estas são mais elevadas comparativamente aos juros praticados no crédito habitação) e verifique o peso que este encargo representará no seu orçamento familiar. Utilize a TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global) para apurar a totalidade dos custos envolvidos e comparar as diversas ofertas. Para acelerar este processo e saber qual é a instituição que oferece o melhor crédito pessoal para a compra de uma casa pré-fabricada, pode recorrer a um simulador de crédito pessoal, como o da Twinkloo (https://www.twinkloo.pt/simulador-credito-pessoal).

Em alternativa, pode recorrer também às linhas de financiamento protocoladas entre as empresas especializadas na construção de casas pré-fabricadas e as instituições financeiras.

Antes de avançar com este projeto, não se esqueça de avaliar todas as vantagens e desvantagens associadas à construção de casas modulares.