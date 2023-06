Quer fazer uma poupança para o seu filho? Conheça as melhores opções

Muitas são as famílias que optam por fazer contas-poupança. Mas existem mais opções no mercado, que se podem tornar mais interessantes. © DR

Dinheiro Vivo 09 Junho, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fazer uma poupança para os seus filhos é uma boa forma de lhes providenciar oportunidades e ferramentas para o futuro. E quanto mais cedo começar, melhor. Desta forma vai fazer crescer um pé-de-meia que permita depois ser usado para a universidade ou comprar o primeiro carro, por exemplo.

Muitas são as famílias que optam por fazer contas-poupança. Mas existem mais opções no mercado, que se podem tornar mais interessantes.

Seguros de Capitalização

Uma alternativa às contas poupança, são os seguros de capitalização. Estes produtos têm o formato jurídico de um seguro de vida, mas a sua finalidade é diferente.

O montante entregue como prémio será gerido até ao final do contrato. Neste tipo produtos, o investimento é feito em diferentes ativos, para que se possa potenciar ao máximo o valor investido inicialmente.

Os seguros de capitalização são produtos de longo prazo, idealmente superior a oito anos e um dia, para que possa alcançar benefícios fiscais.

Certificados de aforro

Os produtos do Estado são opções com capital garantido que também podem ter resultados interessantes para a poupança dos seus filhos.

Leia também: O que muda nos certificados de aforro?

Os certificados de aforro são, atualmente, o melhor produto sem risco disponível no mercado. Recentemente, houve alterações neste produto. Por isso, ao dia de hoje, pode subscrever certificados de aforro, com um prazo máximo de 15 anos. E a taxa base desta nova série é de 2,5%.

A partir do segundo ano e até ao quinto com este produto pode beneficiar de um prémio de permanência de 0,5% e 1% do sexto ao décimo ano. Pode subscrever estes produtos em qualquer estação CTT ou em aforronet.igcp.pt .

Fundos de investimento

Os fundos de investimento são uma opção que acarreta mais risco. Porém, por essa mesma razão, são também a alternativa que pode gerar mais retorno. Estes produtos não garantem o capital investido. Há bancos que oferecem uma espécie de plano de investimento adaptável ao longo dos anos para crianças.

Existem fundos abertos e fundos fechados. Os primeiros não têm uma data fim, já os outros têm um prazo estipulado.

Leia também: Taxa de juro nos depósitos ultrapassou 1% pela primeira vez em oito anos

No caso de se tratar de uma poupança de longo prazo, por exemplo dez anos ou mais, pode aplicar num fundo misto. Isto é, um fundo que invista em ações e obrigações. Assim, vai beneficiar da valorização dos mercados, através de uma estratégia diversificada.

Plano Poupança Reforma

Apesar de estar associado aos mais velhos, o Plano Poupança Reforma (PPR) pode ser usado para a poupança dos seus filhos. É um produto financeiro que pode tomar a forma de seguro de capitalização ou fundo.

Porém, como está a poupar para um menor, não pode subscrever a opção seguro PPR, mas pode subscrever um PPR sob a forma de fundo.

Leia também: Como construir uma poupança sólida em 2023

Estes produtos têm também benefícios fiscais, desde que cumpridas determinadas regras. Caso não use o PPR para fins fiscais, funciona como um produto financeiro "normal", beneficiando de outras vantagens, como uma taxa de imposto mais baixa.