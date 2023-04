Quero despedir-me. Quanto tempo tenho de dar à casa?

O trabalhador pode rescindir o contrato desde que o comunique ao empregador com um tempo de antecedência que pode variar entre 15 a 60 dias, dependendo do tipo de vínculo e da antiguidade. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Se está a pensar rescindir contrato com a empresa onde trabalha, saiba que existem alguns aspetos a ter em conta, nomeadamente, no que diz respeito ao tempo de aviso prévio. Por outras palavras: aos dias que tem de "dar à casa".

De acordo com o Código do Trabalho, o trabalhador pode terminar o contrato livremente desde que comunique por escrito a sua vontade com aviso prévio de antecedência. O tempo de aviso prévio vai depender do tipo de contrato que tem.

- Contrato de trabalho sem termo

Menos de dois anos: 30 dias de aviso prévio;

Mais de dois anos: 60 dias de aviso prévio.

- Contrato de trabalho a termo certo

Menos de seis meses: 15 dias de aviso prévio;

Mais de seis meses: 30 dias de aviso prévio.

- Contrato de trabalho a termo incerto

Menos de seis meses: 15 dias de aviso prévio;

Entre seis meses e dois anos: 30 dias de aviso prévio;

Mais de dois anos: 60 dias de aviso prévio.

No caso de não cumprir com este aviso prévio, terá de pagar uma indemnização ao seu empregador. De acordo com o artigo 401.º do Código do Trabalho, a indemnização deve ser de "valor igual à retribuição base e diuturnidades correspondentes ao período em falta, sem prejuízo de indemnização por danos causados pela inobservância do prazo de aviso prévio ou de obrigação assumida em pacto de permanência.

Rescisão do contrato de trabalho por justa causa

Se a razão pela qual se vai demitir está relacionada com um comportamento da sua entidade patronal, então poderá ter direito a uma indemnização.

No entanto, para isso, é necessário que a justa causa seja por esta reconhecida e admitida pela entidade patronal ou dada como provada em tribunal.

Segundo o artigo 394.º do Código do Trabalho, constituem justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador os seguintes comportamentos do empregador:

- Não proceder, de forma culposa, ao pagamento pontual da retribuição na forma devida (e que se prolongue por um período de 60 dias);

- Violar as garantias legais ou convencionais do trabalhador;

- Aplicar uma sanção abusiva ao trabalhador;

- Não garantir condições de higiene e segurança no trabalho;

- Lesar de forma culposa os interesses patrimoniais sérios do trabalhador;

- Dirigir ofensas à integridade física, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, puníveis por lei.

O valor da indemnização a que o trabalhador tem direito, se rescindir o contrato por justa causa, varia em função do valor do salário base e em função do grau da gravidade do comportamento do empregador.

Ainda assim, a lei indica que o trabalhador tem direito a receber entre 15 e 45 dias da retribuição base, mais diuturnidades, por cada ano completo de antiguidade, não podendo essa indemnização ser inferior a três meses de retribuição base e diuturnidades.

No que diz respeito ao pré-aviso, nestes casos não há obrigatoriedade. Porém, após tomar conhecimento da justa causa, o trabalhador deve comunicar ao empregador, no prazo de 30 dias e por escrito, que quer resolver o contrato, indicando a justa causa para a rescisão.

Abandono do trabalho

Quando o trabalhador abandona o seu posto de trabalho, esta atitude é considerada como rescisão sem justa causa e o empregador tem direito a receber uma indemnização paga pelo trabalhador.

Considera-se uma situação do abandono de trabalho no caso de o trabalhador se ausentar do serviço durante, pelo menos, 10 dias úteis seguidos, sem informar o motivo da sua ausência (artigo 403.º do Código do Trabalho).

Nestas situações, o empregador tem de comunicar ao trabalhador a situação de abandono do trabalho. No entanto, o trabalhador tem a possibilidade de apresentar prova do motivo de força maior que o impediu de comunicar ao empregador a causa da sua ausência.

De referir ainda que se se demitir não tem direito ao subsídio de desemprego atribuído pela Segurança Social. Este apoio destina-se apenas a situações de desemprego involuntário, isto é, que não foram causadas pelo próprio trabalhador.

O que deve constar na carta de despedimento?

Antes de formalizar a sua intenção de rescindir contrato através da entrega da carta de despedimento, deve falar pessoalmente com os seus superiores. Depois, a carta deve ser enviada à empresa por correio registado e aviso de receção. Assim, comprova o envio e entrega da mesma, dentro dos tempos legais do aviso prévio.

A carta de despedimento deve conter:

- Nome e cargo da pessoa que a irá receber;

- Data;

- Data do início do contrato de trabalho ou a respetiva duração (quanto a contratos de trabalho de termo incerto);

- Caso seja com justa causa, deve apresentar os motivos claros e concisos pelos quais apresenta a demissão, bem como deve descrever os factos concretos que constituem a justa causa;

- Pedido do apuramento dos valores a receber;

- Data do aviso prévio;

- Data em que deixará de exercer funções;

- O seu nome e respetiva assinatura.