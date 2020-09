Saiba como começar um novo ano escolar com custos controlados

Manuais escolares, fichas de trabalho, material escolar, roupa, calçado. Estes são alguns dos encargos que as famílias têm nos meses de agosto e setembro com o novo ano escolar.

Mas, e quando o dinheiro não chega para cobrir estas despesas extra? Não entre em pânico pois há várias medidas que podem ser adotadas.

Primeiro há que tomar nota das despesas extra que se espera ter, recomenda o Doutor Finanças, site especialista em finanças pessoais.

Se os recursos financeiros da família não chegarem para cobrir esses custos adicionais, pode-se olhar para encargos não essenciais que possa ser reduzidos, como ginásio. Também se pode renegociar contratos de energia e telecomunicações. E há ainda a possibilidade de se cortar nas mensalidades de empréstimos, analisando a transferência do crédito à habitação para outro banco ou contratando um crédito consolidado. Encontra mais dicas e informação sobre como reduzir encargos no arranque do ano escolar no site do Doutor Finanças.