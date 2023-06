Saiba que cuidados deve ter na escolha e utilização de um cartão de crédito

© Pixabay

O cartão de crédito pode ser um instrumento de gestão financeira importante, desde que usado de forma ponderada. Permite fazer pagamentos de bens e serviços (online ou não) e levantar dinheiro a crédito (cash-advance), que terá de ser reembolsado na data e nas condições acordadas com a instituição emitente do cartão.

No entanto, há alguns cuidados a ter tanto na escolha como na utilização de um cartão de crédito.

O ideal é pagar sempre a totalidade (100%) do extrato no período em que não há cobrança de juros. Regra geral, tem entre 20 a 50 dias. Mas, caso não o faça, deve escolher sempre a modalidade que implicar o mínimo de juros e a maior amortização da dívida. Isto porque, quanto mais depressa saldar essa dívida, mais "barata" fica a sua utilização.

Já se pretender fazer um uso do cartão, pagando as despesas a prestações, vai ter juros a pagar. Por isso deve comparar taxas e verificar qual o cartão de crédito que apresenta a melhor para si. Para isso, deve analisar o valor da TAEG, que reflete o custo real do crédito, incluindo impostos e anuidades. Quanto mais baixa for a TAEG, menos pagará.

Pode também escolher um cartão com os benefícios mais adequados ao seu perfil, para que possa tirar o máximo partido dos mesmos, por exemplo, cashback, descontos ou ainda a adesão a programas de milhas aéreas ou de pontos e também seguros.

Saiba também que, também é possível ter um cartão de crédito sem anuidade. Pesquise e descubra aquele que se adequa melhor.

Cuidados a ter com o cartão de crédito

Existem alguns cuidados a ter ao utilizar o cartão de crédito para não correr o risco de se ver envolvido em burlas ou fraudes. Por isso, tome nota:

· Fixe o código do seu cartão e, se possível, nunca o aponte em papel;

· Se usar o cartão e inserir o código num local público, certifique-se de que ninguém o está a ver (pode esconder os dígitos do teclado com a mão, por exemplo);

· Não forneça o número do cartão de crédito por e-mail ou telefone a ninguém, mesmo que se trate de uma empresa ou pessoa conhecida;

· Verifique com regularidade todos os movimentos da conta, nos seus extratos;

· Se usar o cartão de crédito para fazer uma compra online, verifique se a ligação é segura (deve apresentar um cadeado na barra de endereço ou ter "https");

· Guarde bem o cartão, se possível não o tenha sempre consigo na carteira;

· Evite levantar dinheiro com o cartão de crédito, pois terá de pagar comissões por isso;

· Se identificar alguma possível irregularidade ou se perder o cartão, comunique imediatamente ao seu banco. Se o fizer, mais rápido corta o acesso assim como fica isento de qualquer responsabilidade pela utilização indevida do seu cartão.