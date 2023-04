Saiba tudo sobre o tema do gás natural

ComparaJá 11 Abril, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

O mercado livre e o mercado regulado diferem entre si, principalmente, no que diz respeito à entidade que define os preços finais a praticar. No mercado livre, por exemplo, as comercializadoras do mercado livre podem praticar os preços que desejarem, regendo-se pelas regras da concorrência e, nesse sentido, são as empresas que definem os preços impostos aos clientes - cada empresa tentará obter as melhores condições e a melhor qualidade de serviço para angariar mais clientes.

Por sua vez, no mercado regulado as comercializadoras não têm autonomia para decidir os preços que praticam e encontram-se sujeitas aos valores definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), sendo que as tarifas serão sempre revistas trimestralmente.

Mercado livre e regulado: principais critérios para decidir

Preço do gás natural

A maior parte dos clientes que mudarem para o mercado regulado hoje vão pagar efetivamente menos. No entanto, esta opção não garante a manutenção das mesmas tarifas, podendo ser alteradas a cada 3 meses durante um ano. Isto significa que, neste momento, o mercado regulado é a melhor opção para a maioria das pessoas, mas isto pode não ser verdade daqui a alguns meses.

Estabilidade no preço do gás natural

Com a instabilidade do mercado energético, e sendo que o mercado regulado prevê uma atualização de preços de 3 em 3 meses, a opção com maior estabilidade passa por escolher uma comercializadora do mercado livre que garanta valores baixos durante 12 meses. Desta forma, apesar de toda a incerteza, é a solução que oferece maior conforto, sabendo que não vai sofrer aumentos por parte da comercializadora.

Fidelização

Uma das grandes vantagens do mercado livre é o facto de se reger pela lei da concorrência, o que faz com que as comercializadoras procurem permanentemente oferecer condições mais vantajosas.

No mercado livre, não existe fidelização e os clientes têm toda a liberdade para mudar, sem qualquer custo. O mesmo acontece com o mercado regulado (não existe fidelização).

Consumo

Para saber se compensa voltar ao mercado regulado, é importante que conheça o seu consumo real de gás natural. Consulte a sua fatura de energia, procure o preço por kWh de energia e o valor do termo fixo.

Com estes dados em mente, comparar várias tarifas de energia é essencial para fazer uma escolha informada e acertada.

Veredicto: mudar ou não mudar?

Não há uma resposta universal para todos os consumidores. O que determina a melhor opção entre o mercado livre e o regulado são os tarifários negociados com cada comercializador e os eventuais descontos a que tenha acesso.

Contudo, se os preços se mantiverem, a melhor opção poderá ser separar o serviço de gás natural da eletricidade; ou seja, ter o gás natural no mercado regulado e a eletricidade no mercado livre. Para manter os dois serviços na mesma comercializadora, terá de optar pelo mercado livre. Não deixe de simular e comparar, para conseguir poupar.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.