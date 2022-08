Saldo bancário cativo? Saiba o que é e quando acontece

Caixa multibanco © Artur Machado / Global Imagens

Quando consulta o seu extrato bancário, seja através de talão ou do homebanking, certamente já reparou que há vários tipos de saldo: contabilístico, autorizado, disponível e cativo.

Os diferentes tipos de saldo que vê são as várias formas de saber quanto tem na conta, quanto pode gastar e onde está o seu dinheiro. É normal que os valores nem sempre coincidem uns com os outros. No caso de isso acontecer é porque há dinheiro "preso" em algum lado e, por isso, deve estar atento.

O que é o saldo cativo?

O saldo cativo representa o montante que se encontra cativo do seu saldo contabilístico e, por isso, não está disponível para gastar. Representa valores que se encontram retidos pelo banco para garantir que uma operação seja processada. Ou seja, diz respeito a valores que pagou, mas que ainda não foram entregues a quem os devia receber.

Assim, isto significa que o dinheiro ainda não foi transferido, aguardando aprovação. Além disso, implica que esse montante já não se encontra disponível para movimentação.

Há um conjunto de operações que podem deixar um certo montante cativo, por exemplo:

Transferências entre contas bancárias; Pagamentos através de cartões virtuais; Operações realizadas num dia não útil bancário; Débitos diretos programados; Pagamento de portagens.

Existem outros casos, para além destas operações, em que pode ficar com valores em saldo cativo, nomeadamente, nas situações de penhora. Nestes casos, o montante cativo tem como objetivo "obrigar" o cliente a não movimentar uma determinada quantia (ainda que se apresente no saldo contabilístico) e, assim, garantir que paga a dívida.

A penhora de contas bancárias é feita por um agente de execução. As instituições financeiras são apenas intermediários que têm que cumprir o que lhes é requerido.

Que outros tipos de saldo existem?

Atualmente, existem quatro tipos de saldo bancário: além do cativo, o contabilístico, o disponível e o autorizado. Os diferentes tipos de saldo bancário informam sobre situações distintas e respondem a várias necessidades.

Saldo contabilístico

Este é o saldo mais comum quer no talão multibanco quer no extrato da sua conta à ordem. Diz respeito à diferença entre créditos e débitos realizados na sua conta bancária até ao momento da consulta (ou da emissão do extrato) e normalmente aparece em primeiro lugar. Por outras palavras, este é o dinheiro que realmente é seu.

Ainda que exista algum montante que possa não estar disponível para movimentar, este é o saldo que comprova a sua situação financeira.

Saldo disponível

O saldo disponível indica o montante que pode movimentar na sua conta bancária, sem que exista a cobrança de juros, comissões ou outros encargos. No entanto, deve ter em consideração que este saldo não revela o dinheiro que efetivamente tem na conta, mas sim aquele que pode movimentar de imediato.

Se detetar diferenças entre o saldo contabilístico e o saldo disponível, saiba que isso pode acontecer. Deve-se a situações como: transferências que se encontram ainda por processar, cheques que ainda não foram contabilizados ou quando existe um valor a descoberto no caso de uma conta ordenado. Além disso, também pode acontecer o contrário. Se depositar um cheque, o montante é acrescentado ao seu saldo contabilístico, mas, na verdade, apenas estará disponível passado alguns dias, após a sua validação.

Se, mesmo assim, ainda tiver dúvidas face à diferença apresentada e pretender mais esclarecimentos, contacte o seu banco.

Saldo autorizado

O saldo autorizado é o valor que os bancos disponibilizam ao cliente para movimentação. Ou seja, este saldo, além dos fundos do próprio cliente, inclui ainda os fundos disponibilizados pelo banco para serem movimentados, para além do saldo disponível.

O valor pode ser muito diferente do saldo contabilístico e do saldo disponível se o banco lhe disponibilizar créditos ou adiantamentos, mas a verdade é que, se gastar esse valor, vai ter de o devolver e pagar juros. Isto porque inclui limites de descoberto, cativos de vencimento e linhas de crédito automáticas.

Deve ser cauteloso com a gestão deste saldo. Isto porque pode levar o saldo da sua conta bancária a negativo, já que tem a possibilidade de realizar certas operações de crédito rapidamente. Não se esqueça que, quando utiliza valores além daqueles que estão disponíveis na sua conta, está a realizar operações de crédito.

De todos os saldos, qual indica o dinheiro que tenho?

Ainda que todas estas designações possam causar dúvidas, o saldo que deve ter em consideração, para saber, exatamente, quanto dinheiro tem é o saldo contabilístico. Assim, tem sempre a segurança de que não gasta mais do que realmente tem e que não recorre a crédito involuntariamente.

Cuidados a ter na caixa multibanco

Quando precisar de utilizar uma caixa multibanco, certifique-se de que o aparelho apresenta um estado de funcionamento normal. Isto é, que não haja sinais visíveis de danos. E, se tiver dúvidas sobre o estado em que a caixa se encontra, não a use e procure a mais próxima.

Para além disso, na altura da marcação do código PIN, proteja o teclado onde o mesmo é digitado, de forma a evitar que terceiros vejam ou uma pequena câmara possa gravar ou ficar com o seu código.

E, se a caixa multibanco "engolir" o seu cartão, sem que para isso tenha havido um motivo ou razão aparente, contacte de imediato o seu banco.