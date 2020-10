Radares de velocidade da VCI (Via Cintura Interna) ( Artur Machado / Global Imagens ) © Artur Machado / Global Imagens

Numa parceria entre a rubrica do Dinheiro Vivo Pergunte ao Advogado e o gabinete especializado em contraordenações rodoviárias da CRS Advogados, todas as semanas respondemos aqui às suas questões relacionadas com o tema.

Se for multado, fico logo com cadastro ou se pagar a multa não há mais consequências?

A resposta a esta questão depende da classificação da contraordenação rodoviária:

-- Contraordenação leve - o pagamento da coima determina o arquivamento do processo contraordenacional, sem qualquer outra consequência;

-- Contraordenação grave ou muito grave - o pagamento da coima não prejudica o prosseguimento do processo, podendo vir a ser aplicada sanção de inibição de conduzir, bem como a subtração de pontos ao seu título de condução.

O registo da prática de uma contraordenação no "cadastro" do condutor apenas ocorre na data da decisão definitiva da decisão administrativa ou do trânsito em julgado da sentença.

