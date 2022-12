Se vai viajar no Natal tenha atenção às SCUT

Vai viajar no Natal? Atenção às SCUT (Imagem de arquivo)

O Natal é sinónimo de juntar a família à mesa. Para muitos, pode significar também fazer-se à estrada para estar junto dos seus entes queridos.

Estas viagens implicam custos acrescidos com portagens e também com as chamadas SCUTs. Se tiver Via Verde, este pagamento é automático, mas se não tiver, deve estar atento aos prazos de pagamento para evitar que o seu Natal saia mais caro do que aquilo que contava.

Como pagar as SCUT?

· Via verde

A forma mais simples de pagar as SCUT é através da Via Verde, como referimos anteriormente, uma vez que o pagamento é feito de forma automática através da sua conta bancária. Além de facilitar o pagamento, a Via Verde é válida em toda a rede nacional de autoestradas.

Este dispositivo eletrónico de matrícula (DEM), associado à sua matrícula, permite a cobrança por débito em conta por cada passagem nas portagens eletrónicas ou de cabine.

Além disso, o identificador de Via Verde proporciona ainda outras vantagens, como a facilidade no pagamento de estacionamentos em parques, abastecimento de combustível, entre outros benefícios.

· Pré-pagamento

Se não tiver Via Verde, pode optar pela modalidade de pré-pagamento, que também requer um dispositivo eletrónico, de matrícula ou de utilizador, a adquirir numa loja CTT.

Nesta modalidade, os custos com portagens serão debitados até ao limite do seu saldo disponível.

O carregamento deve, por isso, ser garantido antes da utilização das SCUT e pode ser feito em lojas CTT, Agentes Payshop ou por referência multibanco. Se quiser cancelar o serviço, ser-lhe-á devolvido o saldo que ainda tiver disponível.

· CTT

Se passou nas portagens SCUT sem qualquer dispositivo eletrónico de matrícula, terá de se deslocar a um balcão dos CTT para fazer o pagamento. Ou então, pode fazê-lo por referência multibanco, recorrendo ao site ou app dos CTT, ou enviando um SMS. Os passos a seguir são:

- Verificar qual o valor em dívida no site dos CTT;

- Solicitar a referência multibanco através da app dos CTT ou enviar uma SMS para o número 68881 com o texto "CTTMB Matrícula NIF" (por exemplo, CTTMB 01-AA-02 123456789). Esta operação via SMS tem um custo de 30 cêntimos + IVA;

- Efetuar o pagamento das SCUT em qualquer caixa multibanco, através do homebanking ou através da APP MB Way.

Saiba que aos valores em dívida acrescem ainda custos administrativos, a definir pela concessionária, entre 0,32 euros e 2,56 euros.

Prazos

O prazo de pagamento das SCUT é de cinco dias úteis que são contados a partir das 48 horas após a passagem nos pórticos. Na prática, tem uma semana para poder regularizar o pagamento das SCUTs que utilizou.

Pode consultar os valores em dívida e as faturas dos pagamentos efetuados no site dos CTT ou na app.

Qual é o valor da multa por falta de pagamento?

Se o pagamento de SCUTs não for realizado de forma voluntária dentro dos prazos definidos, deverá ser enviada uma notificação por parte da concessionária responsável pela via na qual tem pagamentos de portagens em atraso.

Esta notificação serve, essencialmente, para alertar da situação de forma a que o condutor proceda ao pagamento do valor a cobrar ou que identifique o condutor responsável pela mesma.

Depois desta notificação, tem 30 dias para pagar. Ultrapassado este prazo, poderá aplicar-se uma multa. De acordo com o artigo 7.º da Lei nº25/2006, de 30 de Junho, essa multa terá um valor mínimo correspondente a 7,5 vezes o valor da respetiva taxa de portagem, sendo que esse montante nunca poderá ser inferior a 25 euros. O valor máximo a pagar será correspondente ao quadruplo do valor mínimo da coima, ou seja, 100 euros.