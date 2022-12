Seis apps de bancos para manter as finanças em ordem

© EPA/NARONG SANGNAK

Através das aplicações de homebanking é possível controlar de perto o estado das nossas finanças pessoais quase tão rápido e tão fácil como se fôssemos enviar uma mensagem.

Se porventura tem várias contas bancárias em diferentes instituições, então, leia este artigo no qual apresentamos seis apps de bancos que vão ajudar a gerir melhor as suas finanças pessoais.

Estas aplicações são gratuitas e encontram-se disponíveis para dispositivos Android e iOS.

DABOX: app gratuita da CGD, que permite contas de todos os bancos

A Caixa Geral de Depósitos lançou a DABOX, a app que é considerada o "guru" das finanças. A DABOX é a app da Caixa que disponibiliza o serviço de informação sobre contas à ordem e que permite ao cliente gerir várias contas numa só ferramenta. Se tem diferentes contas, a DABOX ajuda a ter uma visão completa dos seus gastos e do dinheiro que ainda tem disponível.

A app DABOX encontra-se disponível tanto para clientes Caixa, com ou sem serviço Caixadirecta ativo, bem como para utilizadores de todos os outros bancos.

Depois de descarregar a app, a sua utilização é bastante simples. Em primeiro lugar, tem de adicionar pelo menos uma conta bancária. De seguida, a ferramenta vai categorizar automaticamente os seus movimentos bancários para lhe mostrar o panorama das suas finanças.

Através de 8 categorias e 46 subcategorias, os utilizadores conseguem categorizar os gastos, perceber qual o orçamento disponível, identificar movimentos duplicados ou estranhos, estabelecer e monitorizar objetivos de poupança.

NB smart app: pague pequenas dívidas através das redes sociais

O Novo Banco disponibiliza a NB smart app, outra solução de mobile banking para smartphones. Os clientes desta instituição podem controlar todas as suas operações e gerir o orçamento familiar através desta app, de forma simples e sem custos associados.

Além de poder fazer levantamentos em caixas multibanco utilizando apenas o telemóvel, o cliente pode também efetuar pagamentos em lojas físicas através de um sistema contactless sem necessitar do cartão.

Com a NB smart app é possível ainda pagar faturas, necessitando apenas de tirar uma fotografia ao documento e automaticamente os dados ficam preenchidos para realizar o pagamento.

Ademais, se o cliente tiver uma pequena dívida a um amigo, pode pagar pequenas quantias através dos chats das redes sociais.

Moey!: levante dinheiro no estrangeiro sem pagar taxas

O Crédito Agrícola lançou o Moey! que, à semelhança das outras apps de bancos, permite que o cliente faça pagamentos e envie dinheiro utilizando apenas o smartphone, disponibilizando ferramentas de poupança igualmente.

A grande vantagem desta app reside no facto de não se pagarem comissões de levantamento dentro da Zona Euro. Já no resto do mundo é aplicada uma taxa de 1,7% sobre o valor do levantamento.

O Moey! permite ainda dividir a conta de um jantar com amigos. Para isso, o cliente precisa apenas de criar um grupo com os contactos e dividir as despesas. Caso haja algum esquecido, a ferramenta permite ainda enviar um reminder.

Esta solução não inclui custos de abertura ou gestão de conta e está integrada na Apple Pay. Na prática, quem tiver um smartphone da marca Apple pode também fazer pagamentos com o smartwatch.

O próprio MB Way está integrado nesta ferramenta e as transferências bancárias não têm qualquer encargo associado até ao limite máximo de 40 transações por mês. A partir das 41 transferências mensais é cobrado um valor unitário de 50 cêntimos por cada uma.

Os clientes do Moey! podem também ter acesso a um cartão físico, que é enviado para a morada solicitada sem custos.

BPI App: organize as suas finanças utilizando apenas o smartphone

A app do Banco BPI oferece ao cliente a possibilidade de verificar saldos e movimentos, fazer transferências e de consultar as contas de outros bancos. Esta ferramenta também inclui as funcionalidades do MB Way.

O cliente pode organizar, de forma automática, os movimentos da conta à ordem e do cartão de crédito em categorias pré-definidas (tais como saúde, supermercado, transportes, entre outros).

Também é possível configurar alertas e notificações para não se esquecer das suas obrigações financeiras do dia-a-dia (lembretes para realizar pagamentos, prestações, agendamentos, débitos diretos, entre outros).

Se quiser ter um panorama dos seus gastos, a app apresenta-lhe um resumo mensal e anual de receitas e despesas.

Num futuro próximo, com esta aplicação os clientes vão poder iniciar transferências em contas de outros bancos, bem como iniciar pagamentos de serviços a partir de contas noutros bancos.

App Millennium: uma das apps de bancos com planos de poupança exclusivos

O serviço de homebanking do Millennium BCP também disponibiliza um conjunto de funcionalidades idênticas às das ferramentas anteriores: agregar as contas de vários bancos numa só app; gerir débitos diretos sem ter de se deslocar a um balcão; ativar notificações sobre movimentos bancários; entre outras.

O cliente pode ainda fazer pedidos de cartões, ativação de cartões de crédito, simulação e pedido de crédito habitação e de crédito pessoal. Existem ainda vários produtos de poupança que são exclusivos da App Millennium.

Se surgir alguma questão, não precisa de se deslocar a um balcão da instituição, já que é disponibilizado o serviço MContacto, através do qual pode trocar mensagens com o banco, de forma segura.

App Santander: a solução com uma fácil navegação para clientes

Por fim nesta lista de apps de bancos, mas não menos importante, temos a App Santander, que proporciona uma experiência mais personalizada, destacando-se também por ser uma plataforma intuitiva e simples para novos utilizadores.

Além de reunir a informação bancária (saldos e movimentos) e ainda de cartões de crédito num só local, esta aplicação permite igualmente controlar todas as despesas, podendo estabelecer orçamentos e alertas para si. Pode também criar atalhos para todas as funcionalidades, de forma a facilitar ainda mais o acesso às diferentes secções.

Se utiliza MB Way, esta solução pode poupar-lhe imenso tempo também. Pode criar cartões virtuais MB Net para fazer compras online em segurança, gerir os seus contactos e saber quais já utilizam MB Way tal como pagar através desta aplicação sem ter de iniciar sessão.

Para ter a App Santander, o processo é semelhante a outras apps de bancos. Basta aceder ao Google Play ou à App Store e descarregar a aplicação.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal