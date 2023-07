Seis formas de proteger o orçamento nas férias

© Pixabay

O período de férias é um dos mais ansiados pelas famílias, mas para garantir uma boa experiência, livre de preocupações, o Doutor Finanças - empresa que se especializa em finanças pessoais e familiares -, reuniu seis dicas para ajudar os portugueses a aproveitar as férias sem comprometer o orçamento. Ora espreite.

Planear com antecedência e traçar um orçamento

Costuma dizer-se que a pressa é inimiga da perfeição, algo que se pode aplicar ao planeamento de umas férias. Quanto mais antecedência, melhor, é este o truque para fugir aos preços inflacionados e aproveitar promoções.

Ainda assim, o mais importante antes de ir de férias é determinar um orçamento total para os seus gastos durante este período de descanso. Procure fazer um levantamento das despesas que vai ter, tendo em conta que o orçamento deve ser coerente com a realidade das suas finanças.

Nada de fugir ao orçamento

Definir um orçamento não basta, é necessário cumpri-lo à risca. Para o ajudar a manter-se dentro do planeado, defina um montante máximo diário para os gastos, desta forma conseguirá uma gestão mais consciente do orçamento.

Não recorrer a cartões de crédito

Dizer não aos cartões de crédito pode livrá-lo de algumas dores de cabeça, uma vez que utilizar este método para parcelar o valor das suas férias ao logo do ano, vai levar a pagamentos de juros bastante elevados, tornando as férias mais caras do que teriam de ser.

Além disso, este seria mais um encargo mensal, o que aumenta o risco de entrar em incumprimento ou endividamento se o orçamento já estiver um pouco apertado.

Usar parte do subsídio de férias para pagar dívidas

Embora o subsídio de férias, tal como o nome indica, seja indicado para utilizar nos momentos de descanso, usar a totalidade do que recebeu pode não ser a melhor estratégia.

É recomendável que tenha uma visão a longo prazo, de modo a que as suas finanças fiquem mais estáveis, e aproveitar uma parte do subsídio de férias para liquidar dívidas pendentes, sobretudo as que têm taxas de juros mais elevadas.

Aproveitar para criar ou reforçar fundos de emergência

Ter um "pé de meia" é sempre uma boa ideia e criar um fundo de emergência permiti-lhe fazer face a imprevistos financeiros, possibilitando que desfrute mais a vida e as suas férias.

O objetivo é juntar o suficiente para cobrir todas as despesas essenciais durante um período mínimo de três a 12 meses e uma parte do subsídio de férias pode também ser direcionada para este fundo de emergência.

Não se esqueça do regresso às aulas

Se tem filhos, sabe que depois do período de férias chega o regressa às aulas, que consigo traz diversas despesas adicionais ao orçamento familiar.

Consoante a idade das crianças, o investimento em materiais escolares e outras despesas com a educação podem ser maiores ou menores, mas tenha em consideração os gastos com materiais escolares, atividades extracurriculares ou explicações.