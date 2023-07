Seis trabalhos para os jovens juntarem dinheiro durante o verão

© Rui Oliveira/Global Imagens

Para a maioria dos jovens, verão é sinónimo de férias. Mas esta também pode ser uma boa altura para ganhar algum dinheiro extra.

De acordo com o Código do Trabalho, em Portugal, a idade mínima para trabalhar é 16 anos (a idade mínima de admissão), desde que o jovem preencha os seguintes requisitos:

· Ter concluído a escolaridade obrigatória (12.º ano) ou estar matriculado e a frequentar o nível secundário;

· Ter capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho.

Se ainda não tiverem 16 anos, os jovens podem na mesma trabalhar, desde que estejam matriculados se a frequentar o nível secundário de educação. Porém, só podem realizar trabalhos cujas tarefas sejam simples e não prejudiquem a sua integridade física, segurança e saúde, assiduidade escolar ou participação em programas de orientação ou de formação.

Os meses de verão costumam ser ricos em ofertas de emprego, devido ao trabalho sazonal. Neste artigo damos seis ideias de trabalhos para os jovens juntarem dinheiro durante o verão e também para terem contacto com o mercado de trabalho.

Nadador-salvador

Se gostar de praia, tiver elevadas capacidades de natação e uma boa condição física, pode equacionar trabalhar como nadador-salvador nos meses de verão. Para isso é necessário obter certificação em procedimentos de segurança adequados, suporte básico de vida (SBV) e primeiros socorros. Para desempenhar esta função, é ainda necessário ter a formação adequada, que deve ser realizada numa escola de nadadores-salvadores, certificada pelo Instituto de Socorro a Náufragos.

Monitor em campos de férias

Se gostar de trabalhar com os mais novos, outra opção é ser monitor num campo de férias. Nesta função, que é de muita responsabilidade, terá de organizar atividades de entretenimento, culturais e desportivas. Pode informar-se nos serviços da sua Câmara Municipal ou Junta de Freguesia sobre as iniciativas existentes.

Regra geral, a formação é garantida pelos campos de férias em várias áreas, como por exemplo, primeiros socorros, animação sociocultural, dança, entre outras. Se já tiver alguma destas competências, será sempre uma mais-valia.

Empregado de mesa

A restauração é uma área muito procurada nos meses de verão. São muitos os estabelecimentos que reforçam as suas equipas para este período. Se gosta de trabalhar em restaurantes, cafés, bares de praia ou hotelaria, pode candidatar-se a empregado de mesa.

O mais comum é que os pedidos de colaboradores sejam publicitados nas próprias instalações ou nas redes sociais. Por isso, esteja atento.

Também são muitos os restaurantes de fast food que aceitam jovens trabalhadores durante os meses de verão. Quer seja a tempo inteiro ou em part-time, é uma ótima experiência para conhecer novas pessoas, lidar com o público e ganhar dinheiro durante as férias de verão.

Supermercado

Pode também trabalhar num supermercado. Seja na caixa ou a repor produtos, esta é uma opção a considerar também para ganhar algum dinheiro extra nos meses de verão.

Pode dirigir-se presencialmente aos balcões de atendimento e deixar a candidatura.

Apanha da fruta

Nesta altura também é frequente haver muita procura na agricultura, tanto em Portugal como no estrangeiro. Cá dentro, os jovens podem participar na apanha da pera na zona Oeste ou nas vindimas por todo o país. No estrangeiro, uma das opções é, por exemplo, a apanha do morango, em Inglaterra. O melhor é procurar estas oportunidades localmente, junto das quintas, mas também o pode fazer na internet.

Regra geral, este trabalho é pago ao dia.

Festivais de verão

Os festivais de verão são também uma boa oportunidade para os jovens juntarem algum dinheiro. Seja como assistentes de produção, promotores ou técnico de comunicação. Pode encontrar oportunidades no site da Associação Portuguesa de Festivais de Música ou em sites de trabalho temporário.

Os trabalhos como promotor são os mais frequentes, já que são muitas as marcas que se associam a este tipo de eventos. Por isso, inscreva-se numa das várias empresas especializadas para o efeito, como por exemplo: Hospedeiras de Portugal, Knower ou Springevents.