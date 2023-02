Será este um bom momento para comprar casa? 3 fatores que influenciam o mercado imobiliário

Será este um bom momento para comprar casa? (Imagem de arquivo) © Alfredo Cunha/Global Imagens

Num contexto de incerteza, existem diversos riscos que devem ser ponderados por quem está neste momento a equacionar comprar casa. O melhor momento para compra de habitação depende de diversas variáveis. Por um lado, é importante avaliar as condições específicas de cada pessoa, como a situação no emprego e se os seus rendimentos são estáveis. Por outro lado, é preciso ter em conta fatores externos que poderão condicionar a decisão.

Se está à procura de casa e quer saber qual é a melhor solução de crédito habitação, pode consultar os simuladores de crédito habitação, como o da Twinkloo. E não se esqueça de levar em conta três dos fatores que influenciam o mercado imobiliário.

● Subida das taxas de juro

A subida das taxas de juro tem sido, nos últimos meses, uma grande dor de cabeça para todos os portugueses que procuram casa, depois de o Banco Central Europeu (BdP) ter dado início, em julho do ano passado, a um ciclo de subidas das taxas de juro de referência para combater a inflação. Quem comprar casa com o recurso a financiamento deverá estar preparado para esta realidade, até porque o BCE já anunciou nova subida das taxas de juro em março. Para isso, analise com detalhe os planos de prestações que constam na FINE (Ficha de Informação Normalizada Europeia), disponibilizada pelos bancos, e faça as contas para perceber quanto pode aumentar a prestação, caso as taxas Euribor continuem em sentido ascendente.

● Critérios para a concessão de crédito

Um outro aspeto que pode condicionar o acesso (e custo) ao financiamento está relacionado com os critérios que a banca utiliza para tomar as suas decisões de crédito. Estes critérios podem ser mais ligeiros ou apertados, consoante as condições do mercado. De acordo com o último "Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito", publicado em janeiro, a perceção de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais contribuíram para critérios de concessão de crédito mais restritivos para empresas e particulares para aquisição de habitação.

● Evolução dos preços das casas

Até quando os preços das casas vão subir? Esta é uma das grandes incógnitas do mercado imobiliário. Apesar de existirem fatores que estão a suportar a subida dos preços da habitação em Portugal (ex: aumento dos preços dos materiais de construção, oferta de imóveis insuficiente para satisfazer a procura em determinadas localidades e a procura de imóveis por parte de investidores estrangeiros), existem alguns sinais de sobrevalorização do mercado imobiliário. No último "Relatório de Estabilidade Financeira", de novembro, o BdP alerta mesmo para a existência do risco de uma "redução dos preços no mercado imobiliário residencial, que poderá afetar o valor de carteiras de ativos, de famílias ou de entidades financeiras, seja de forma direta, seja por via das garantias em operações de crédito".

Este artigo de finanças pessoais resulta de uma parceria da Twinkloo com o Dinheiro Vivo.