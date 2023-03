Simulador de IRS já permite ver se terá direito a reembolso

© Paulo Spranger/Global Imagens

Dinheiro Vivo 30 Março, 2023 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O recurso ao simulador que a plataforma ComparaJá acaba de lançar permite ao utilizador saber quanto é que irá pagar ou receber de IRS com a declaração que terá de entregar à Autoridade Tributária entre abril e junho.

"Desenvolvido em parceria com a página Mais Finanças, este simulador é totalmente gratuito para o utilizador e assume um cariz meramente pedagógico e informativo, dado que não existe, em nenhuma fase do processo, a obrigatoriedade de deixar algum contacto pessoa", explica a empresa em comunicado.

Para Filipe Matos, head of brand do ComparaJá, trata-se de uma "solução inovadora que não existe no mercado", com o objetivo de preencher "algumas lacunas" que considera existir no simulador do Portal das Finanças.

Como principais características diferenciados Filipe Matos destaca que a nova ferramenta "não só permite a comparação acessível de valores (solteiro vs conjunto; jovem vs não jovem), como também estará disponível durante todo o ano".

O gestor considera que o simulador do Portal das Finanças não é tão "user-friendly" e "só assim faria sentido trabalhar, dado que o IRS em si é impactado por tudo aquilo que fazemos ao longo do ano".

A nova solução apresenta mais duas nuances : por um lado, a plataforma integra também um e-book gratuito "que responde a todas as questões que possam surgir enquanto se trata deste imposto", para a pessoa saber como preencher a declaração e os modelos associados.

Por outro, o contribuinte também dispõe de um calendário do IRS, para que possa "cumprir todos os timings impostos por lei, de forma a aproveitar benefícios de deduções". Esse calendário poderá ser colocado na agenda online do interessado, "para evitar atrasos que possam representar despesas desnecessárias".

Filipe Matos justifica a integração do "Pack IRS" com a intenção de querer "ajudar efetivamente os portugueses a tomar as melhores decisões financeiras".